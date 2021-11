Una vida encaminada a liderar el gigante textil

Nació entre telas hace 37 años. Todo su pasado gira en torno al gigante textil fundado por su padre, Amancio Ortega. Ahora su hija pequeña, Marta (Vigo, 1984), nacida de su segundo matrimonio con Flora Pérez, tomará las riendas de la que se ha convertido en una de las multinacionales más prósperas a nivel mundial conformada por siete empresas entre las que se encuentran Zara, Massimo Dutti, Zara Home o Bershka.

En realidad, lleva toda la vida preparándose para liderar Inditex. Abandonó de adolescente su querida Coruña para estudiar Bachillerato en Suiza. Y de Suiza a Londres, donde se licenció en 2007 en empresariales en the European Business Scholls, por la especialidad de empresariado internacional. Domina tres idiomas: inglés, francés e italiano.

Comenzó su andadura laboral desde abajo. Su padre la envió a trabajar como dependienta a una tienda de Zara del barrio londinense de Chelsea. Así comenzó él también, como un empleado más de un establecimiento de ropa, para pasar después a coser batas y crear una pequeña tienda de confección de albornoces, el germen de su actual emporio. La propia Marta explicó hace apenas unos meses al diario estadounidense 'Wall Street Journal' su primera experiencia laboral en una de las pocas entrevistas que ha concedido, puesto que la discreción -al igual que ocurre con su padre- es marca de la casa: «La primera semana de trabajo en Zara pensé que no iba a sobrevivir, pero luego desarrollas una especie de adicción a la tienda».

Y continuó subiendo peldaños, pasando por diferentes departamentos con vistas a conocer desde dentro todos los rincones de una compañía que parece no tener fin. «He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos quince años», declaraba Marta Ortega en el comunicado enviado esta mañana para informar de su futura presidencia.

Su destino estaba escrito y por eso en los últimos años se ha convertido en la sombra de Pablo Isla con el objetivo de empaparse de su visión empresarial. No en vano la revista Forbes designó al todavía presidente de Inditex, compañía que ha conseguido revalorizar por siete su valor durante su mandato, como «mejor CEO de la última década».

Bajo la batuta de Marta Ortega, que hasta ahora trabajaba en la sede de Arteixo en una mesa compartida junto a otros empleados, principalmente reforzando la imagen de marca y propuesta de moda de Zara, se han materializado campañas con los más reputados creativos del sector como Steven Meisel, Fabien Baron, Karl Templer o Luca Guadagnino, así como el lanzamiento de nuevas colecciones 'premium', incluyendo Zara SRPLS y Charlotte Gainsbourg by Zara.

Su objetivo es «mirar al futuro pero aprendiendo del pasado». Y lo pondrá en práctica en su nueva andadura bajo el lema que tiene grabado en su mente: «Sé grande en el trabajo y pequeño en la vida».