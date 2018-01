El Gobierno resta fuerza a los recursos contra el gas

Es la vía judicial la que tiene que pronunciarse pero de momento no ha cambiado nada. Hasta que un juez no lo ordene nosotros seguiremos trabajando», el consejero manifestó.

Según indicó, el Gobierno regional se ha limitado a cumplir con su obligación de tramitar el decreto para la implantación del aire propanado en un mercado que está liberalizado. «A partir de aquí quedó elegido uno. Otra cosa no puedo hacer. Mi obligación es tramitar la concesión administrativa y si uno que no le gusta tiene la vía judicial para reclamar», señaló el consejero, quien puntualizó además que «recurrir no significa que se tenga razón».

«Mientras no pasemos de esa fase a otra no pasa nada pero desde luego no seré yo quien bloquee un trámite administrativo al que tiene derecho una empresa o un ciudadano», dijo el responsable de la política energética del archipiélago.

En este punto, Ortega señaló que recurrir es habitual en este tipo de convocatorias públicas por parte de las empresas que se quedan fuera. «Es lo normal y a lo que estamos acostumbrados», agregó el consejero.

Indicó que el Ejecutivo sigue trabajando en el impulso a las energías renovables con el objetivo de llegar en diciembre de 2018 a un 20% de penetración de fuentes limpias. «Esto es una circunstancia que está en paralelo porque se abrió un proceso, se lo llevó una empresa y otras se quedaron fuera, pero si no lo ordena un juez en principio no hay cambios», insistió.

Finalmente, Ortega recalcó que el concurso del aire propanado está aun en fase de «trámite». «se han presentado alegaciones, ahora hay que resolverlas y una vez finalizadas, se dará la autorización administrativa o no», concluyó.

Por el momento, varios ayuntamientos de los ocho en que Redexis quiere instalarse se oponen también al aire propano, una oposición que comparten con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que cuestiona el gas como energía.