Canarias reclama al Estado más inversiones en las islas verdes para acabar con los apagones

El apagón que dejó sin servicio eléctrico a más de 50.000 personas en la isla de La Palma este martes ha vuelto a poner el foco sobre el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) y la inminente necesidad de renovar los equipos de generación y distribución eléctrica de las islas, cuya obsolescencia convierte la situación en «insostenible».

El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, declaró ayer que el Ejecutivo ya ha remitido una carta al Miteco para reclamar un incremento de la inversión en las islas verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro) con el objetivo de mejorar los anillos de distribución con el objetivo de contar con «redes más resilientes y robustas» para que se dejen de suceder los apagones.

Zapata continuó indicando que «por desgracia», este cero energético no es ninguna sorpresa para el Gobierno canario, que ya denunció en octubre de 2023 la situación «deficitaria y deplorable» del sistema eléctrico en las islas con problemas de generación y distribución, con centrales térmicas que en el mejor de los casos tienen 25 años de antigüedad. En el caso de la central de los Guinchos, zona cero del apagón de este martes, hay grupos generadores que superan las 400.000 horas de uso, cuando el límite recomendado es de 100.000 horas.

Desde La Palma se plantean por qué la isla no fue incluida en el concurso exprés antiapagones del Ministerio y que sirvió para ampliar la potencia eléctrica que se genera en Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria. Pese a que La Palma no acostumbra a tener problemas de generación, sí sufre de apagones constantes a los que no se está dando una solución rápida y eficaz.

Sobre las sanciones que se quieren aplicar a los responsables de los apagones, el titular de Transición Ecológica informó de que el Gobierno ha hecho sus deberes, modificando la ley del sector eléctrico a nivel autonómico, ampliando los plazos y adaptándolos a la legislación nacional, permitiendo reforzar su capacidad sancionadora. Cabe recordar que en el pasado, Canarias no sancionó a los responsables al no poder cumplir los plazos.

El incidente de este martes en la Central de Los Guinchos se produjo cuando el grupo de gas más potente de los que estaban operativos «se vino abajo» y ninguno de los otros tres grupos que estaban en funcionamiento pudo soportar la demanda de suministro, causando una 'caída' generalizada.

País tercermundista

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, reclama al Estado que tome todas las decisiones que sean necesarias para evitar que se repitan situaciones de ceros energéticos que, en su opinión, «son más propias de un país tercermundista que de un miembro de la Unión Europea».

Valido, muy crítica con el Gobierno Estatal, considera «lamentable la dejación de funciones, que sigue retrasando medidas de renovación de centrales eléctricas que, como demuestran este tipo de apagones, son imprescindibles para garantizar el servicio», expresó en un comunicado.

En respuesta a las múltiples críticas y exigencias, la titular del Miteco, Sara Aagesen, aseguró que el apagón «no fue un problema mayor» ya que la regeneración fue rápida (menos de 4 horas) y que ya se trabaja con Endesa para saber las causas. «A las 21:30 horas, el 99 % de la población ya tenía acceso al suministro».

Por su parte, el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, de Coalición Canaria (CC) explicó que envió una carta al Ministerio, en la que denuncia la «reiterada inestabilidad del suministro eléctrico» en la isla y solicita la intervención del Estado en las empresas donde tiene participación.

En la carta, Rodríguez afirma que los cortes no solo comprometen la seguridad y la calidad de vida de la población, sino que suponen un serio obstáculo para la recuperación económica tras la erupción volcánica de 2021, la pandemia y otras crisis.

Además, considera que supone un impacto directo sobre sectores estratégicos como el turismo, la agroindustria o el comercio, que «pierden confianza en la inversión privada». Rodríguez recuerda que isla ha sufrido al menos siete apagones generales o parciales en los últimos 20 años, tres de ellos en el último mes.