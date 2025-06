Carlos Lafoz (Endesa): «Seguiremos trabajando para dar al sistema eléctrico de La Palma la robustez que necesita»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 11 de junio 2025, 18:57 Comenta Compartir

Carlos Lafoz, director de Distribución de Endesa en Canarias, ha reafirmado el compromiso de la compañía: «Sabemos que la electricidad es un servicio esencial. Por eso, lo primero que quiero hacer es pedir disculpas en nombre de la compañía y a la vez resaltar las labores de reposición de todos nuestros técnicos que nos permitieron recuperar el suministro en un tiempo récord», afirmó en un encuentro en la Ser Canarias.

El directivo considera necesario investigar por qué no se activaron las reservas de potencia suficientes. «Un fallo en un solo grupo generador no debería provocar el apagón total de una isla. Puede ser el detonante, pero no la causa. El sistema tiene que ser capaz de absorberlo sin consecuencias», explicó.

Inversiones comprometidas

«La central térmica de Los Guinchos dispone de los grupos más antiguos de toda Canarias que no hemos podido renovar por el retraso en más de 12 años del concurso de concurrencia pública que debía convocar el Miteco y que ya está en marcha. No ha sido voluntad de Endesa que no se haya podido invertir en la renovación de los activos de generación. Ahora por fin ha salido el concurso para ampliar la potencia en las islas al que nos hemos presentado y esperamos que para el verano pueda estar resuelto. Será un primer paso importante», ha comentado Lafoz.

En cuanto a la red distribución, ha destacado que, desde la erupción volcánica de 2021, Endesa ha invertido 19 millones de euros en distribución en La Palma, incluyendo digitalización de redes y nuevas infraestructuras. Para los próximos dos años están previstos otros 14 millones de euros en cierres de anillo y líneas subterráneas, lo que mejorará la resiliencia del sistema.

Lafoz cerró su intervención con un mensaje de compromiso: «Endesa está aquí para quedarse. Creemos en el potencial de La Palma. Tenemos la experiencia, la voluntad y los recursos para reforzar su sistema eléctrico y construir un modelo energético más resiliente y justo para todos».