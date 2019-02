BBVA «flexibiliza» el bloqueo de las cuentas de los chinos

Las Palmas de Gran Canaria

La «asfixia» económica en la que se han visto numerosos ciudadanos chinos tras el bloqueo de sus cuentas de la noche a la mañana por parte del BBVA, ha llevado a la entidad a «flexibilizar» la congelación de estos depósitos y a permitir determinadas operaciones, siempre y cuando se hagan en la oficina y previa identificación. Así lo indicaron ayer fuentes vinculadas a la entidad, que aseguraron que la práctica totalidad de las oficinas del BBVA en Canarias han registrado incidencias en los últimos días de clientes chinos que reclamaban el desbloqueo de sus cuentas. «Ha habido muchas quejas y problemas. Hay mucha gente muy enfadada», indican estas fuentes.

Entre las medidas adoptadas por la entidad para «aliviar» la situación de estos clientes (muchos son autónomos con pagos que realizar) hasta que se digitalicen los documentos y las cuentas sean desbloqueadas está permitir la realización de pagos e incluso sacar dinero. «Se trata de no dejar a la gente asfixiada. Hay que tener en cuenta que algunos tienen una nómina y nada más y si les bloqueas no tienen de dónde tirar», indican estas fuentes.

Según aseguran, la entidad remitió a todos los clientes chinos una comunicación solicitando que entregaran la documentación y que el bloqueo se ha producido porque no lo hicieron. «Se enviaron cartas y también alertas por la aplicación. Muchos cambian de domicilio y lo notifican de forma que no les llega y otros no se enteraron del mensaje por el móvil», indican estas fuentes, que insisten en que el bloqueo masivo que se ha producido solo busca actualizar datos de los clientes «y nada más». «No pedimos información difícil de conseguir, solo aquello que deben tener en su poder como el Impuesto de Sociedades o el de la Renta o la nómina», indican desde la entidad.

«El problema se está solucionando», concluyen. Cada día decenas de cuentas vuelven a estar operativas, aunque muchas siguen aún bloqueadas.