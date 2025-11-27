Más de 8.000 autónomos saldrán a la calle este domingo en Canarias para exigir «condiciones dignas» El colectivo reclama acabar con las «excesivas trabas burocráticas» y pide la misma «protección social» que los trabajadores por cuenta ajena

Más de 8.000 autónomos en las islas saldrán a las calles este domingo, 30 de noviembre, para reclamar unas «condiciones dignas», hecho que, hasta ahora, «no se está cumpliendo», según destacó uno de los portavoces de la plataforma Dignidad por los Autónomos, Misael Jiménez, este miércoles en la plaza de La Feria de la capital grancanaria.

La organización espera que más de 8.000 personas se manifiesten para reivindicar que se les equipare «socialmente, con protección social, a los trabajadores por cuenta ajena»; también ayudas fiscales y que se acabe con las excesivas trabas burocráticas», puesto que, para realizar cualquier trámite, necesitan «mucha dedicación para entender y comprender la legislación».

A su vez, hacen un llamamiento a la ciudadanía en general para que se sume a la concentración, ya que, consideran, «el buen funcionamiento y el que los comercios pequeños sean sostenibles y tengan esa capacidad de producir es algo beneficioso para toda la sociedad».

Una de las problemáticas a las que se enfrentan estos trabajadores es la contratación de personal. Desde la plataforma subrayan que el 83% de los autónomos «no quieren contratar un empleado» porque, al final, «el trabajador tiene más beneficio que el autónomo», y para el empleador «solo le supone cargas», remarcó una de las portavoces, Rita Marrero, y que está al frente del negocio Sukha, de terapias complementarias, holísticas y masajes del mundo ubicado en Teror.

En este sentido, Echeyde Quintana, de la empresa Y.D. Personalizaciones, radicada en Telde, puso como ejemplo una situación que vivió en un momento en el que se cogió una baja: «Contraté a una persona para que me sustituyera, pero no me salía rentable con todos los gastos que tenemos que afrontar: gestoría, sueldo del empleado, entre otras».

Esta es una de las cuestiones que reivindicarán el domingo. «¿Si nos ponemos enfermos y tenemos un accidente, qué nos ocurre?», se preguntó Rita Marrero. «Tenemos que seguir pagando cuotas de seguridad social, impuestos, alquileres, agua. Por tres semanas de baja puedes recibir 90 euros», apuntó Marrero.

Por su parte, Misael Jiménez, señaló que «no todos los autónomos son grandes empresarios», ya que, especificó, «más del 75% de ellos factura menos de 30.000 euros al año, que eso repercute en un beneficio de unos 18.000 euros».

De esta forma, argumentó, «no solo se tienen desventajas con todas las medidas», sino que, al final, también se cuenta con una desventaja económica con respecto al resto.

Sobre esta cuestión, el Gobierno de Canarias presentó una batería de medidas para ayudar a los trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, Misael Jiménez remarcó que, aunque agradecen las propuesta «son insuficientes, pequeños parches que no solucionan los principales problemas de la mayoría de autónomos».

Por eso, este domingo los trabajadores se manifestarán en diversos puntos de España. En Gran Canaria están convocados a las 9.30 horas en el parque de San Telmo, y a las 10.00 horas se iniciará el recorrido, que tomará la calle de Triana hasta concluir en la Plaza de Santa Ana. Será frente a la delegación de Hacienda donde se haga una lectura del manifiesto. En la isla vecina la protesta será en la plaza Weyler de Santa Cruz de Tenerife también a las 10.00 horas. Desde la organización remarcan que «no se trata de un acto político» en el que vayan a ir en contra de alguien, porque «de un autónomo come una familia y ese autónomo, a su vez, ayuda a más gente, subrayó Arantxa de Santa Ana, dueña de Masap Anticuario.