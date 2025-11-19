Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Plan Respaldo Autónomos, en directo: Manuel Domínguez anuncia las medidas para impulsar y acompañar a este colectivo

El vicepresidente del Gobierno de Canaria presenta al colectivo de trabajadores autónomos de las islas el plan de la comunidad autónoma para facilitar su actividad

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:06

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, presenta al colectivo de trabajadores autónomos de las islas el plan de la comunidad autónoma para impulsar y facilitar su actividad.

