Miles de autónomos saldrán a las calles de Canarias el próximo 30 «porque ya no pueden más» El colectivo participa de una movilización convocada a nivel nacional para pedir cuotas justas, menos pagos y más apoyo. En Gran Canaria tendrá lugar en San Telmo

Miles de autónomos saldrán a las calles de Canarias el próximo domingo 30 de noviembre, en el marco de una movilización organizada por el colectivo a nivel nacional para decir alto y claro «Basta ya», cansados de soportar abultada burocracia y elevados costes, además del menosprecio de un Gobierno central que los satura a pagos y cuotas. «Ya estamos hartos», asegura Rita Marrero, una de las portavoces en Canarias de la plataforma Dignidad por los Autónomos, que se ha organizado por todo el país para reclamar por sus derechos.

La mayoría de los autónomos que están dentro de este movimiento y se movilizarán por todo el país son emprendedores independientes aunque también hay algunos que forman parte de las organizaciones más conocidas como ATA o Uatae. «Nosotros no hacemos política, lo único que queremos evidenciar es que estamos hartos. En este país ser autónomo es un castigo. Ya no podemos más», señala Marrero, que apunta que en Canarias por ahora se están organizando movilizaciones para el 30 en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. En la isla redonda, la movilización se celebrará el día 30 en San Telmo.

«Nos han subido las cuotas un 2,5% pero la intención del Gobierno era hacerlo mucho más pero no solo son las cuotas, son también los días de vacaciones, que no tenemos, los impuestos, el estar enfermo y no tener derecho a nada...», indica Marrero que pone como ejemplo el caso reciente de una compañera que ha tenido que estar tres semanas de baja por enfermedad y lo único que ha cobrado son 90 euros. «Ha tenido que seguir cubriendo todos sus gastos, incuidas las cuotas a la Seguridad Social sin poder facturar y todo lo que le dan son 90 euros», se queja. «Otro engaño» al que apunta es al «paro del autómo» que, como asegura, «no existe».

«Ser autónomo es trabajar para pagar. Hay muchos meses que no llegas a final de mes pero a los políticos eso les da igual», indica Marrero, que señala que hace unos años tener una tienda de barrio daba para sacar adelante a una familia pero hoy es imposible. Como apunta, cuando un autónomo echa la persiana para siempre no es solo un negocio que se va a pique «si no sueños que se van por el garete». «Arriesgamos por montar un negocio y no nos ayuda nadie, todo lo contrario, todo son pagos», indica.

Entre otras reivindicaciones que harán el próximo 30 está la revisión «justa y proporcionada» de las cuotas, adaptadas realmente a los ingresos; alivio fiscal para pequeños emprendedores y negocios locales; protección social equiparable a la de cualquier trabajador: bajas, maternidad/paternidad, jubilación; reducción de trámites y burocracia que hoy ralentizan y asfixian la actividad; impulso al comercio de proximidad, vital para barrios y municipios y aplicación efectiva de la exención del IGIC para facturaciones inferiores a 85.000 euros.

Los miembros de la plataforma en Canarias se reunirán este martes con el presidente de ATA Canarias, Pedro Andueza, y el jueves con la directora general de Autónomos del Gobierno de Canarias, Mónica Nuez.