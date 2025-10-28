Domínguez anuncia el pago de las cuotas de la seguridad social a los autónomos en situación de baja temporal La medida se suma a la bonificación de los intereses de préstamos para inversiones y al programa Concilia de apoyo a la conciliación familiar

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 28 de octubre 2025, 15:18

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, anunció este martes en el Parlamento regional un nuevo paquete de medidas destinadas a aliviar la carga fiscal y mejorar la protección de los trabajadores por cuenta propia. Entre ellas destaca el abono, por parte del Ejecutivo autonómico, de las cuotas a la Seguridad Social durante un máximo de dos meses cuando el autónomo se encuentre en situación de Incapacidad Temporal.

Según informó el Gobierno de Canarias, el objetivo es proteger al colectivo ante la imposibilidad de desarrollar su actividad durante una baja médica. «Todos hemos oído aquello de que un autónomo no puede ponerse malo porque tiene que seguir pagando las cuotas; queremos que esto cambie», afirmó Domínguez.

Las nuevas medidas incluyen también la bonificación de los tipos de interés de los préstamos destinados a inversiones productivas a partir de 2026, con el fin de favorecer la modernización, el crecimiento y la estabilidad financiera del sector. «Esta medida permitirá que los autónomos puedan acometer proyectos de mejora, ampliación y digitalización de sus negocios con menor coste financiero», explicó el vicepresidente.

Asimismo, el Gobierno impulsa el programa Concilia, que contempla tres líneas de apoyo: ayudas para contratar sustituciones durante bajas maternales o paternales, bonificaciones a la contratación indefinida de personal de apoyo en el cuidado de menores o dependientes, y subvenciones para sufragar los gastos de guarderías o centros especializados.

Domínguez recordó además el éxito de la cuota cero, de la que se beneficiaron más de 3.000 autónomos en 2024, y adelantó que la partida para la próxima convocatoria aumentará de 2,5 a 3,3 millones de euros. «Este Gobierno sí está con el autónomo y escucha a quienes día a día sacan esta tierra adelante», subrayó.

El vicepresidente destacó que estas acciones buscan «potenciar el trabajo autónomo en nuestra tierra», teniendo en cuenta que el 90% del tejido empresarial canario está formado por pequeñas y medianas empresas.

