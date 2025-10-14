Domínguez ve un «atraco a mano armada» la subida de cotizaciones para los autónomos y ofrece 'cuota cero' El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias arremete contra el aumento de cotizaciones a autónomos y reivindica las medidas económicas del Ejecutivo canario

CANARIAS7 Las Palmas de Gran CAnaria Martes, 14 de octubre 2025, 10:27

El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha tildado este martes de «atraco a mano armada» la subida de cotizaciones para los autónomos anunciada por el Gobierno central para el 1 de enero y que oscilará entre 11 y 206 euros al mes.

«Nosotros le vamos a dar respuesta con la cuota cero a los autónomos», ha señalado en respuesta a una pregunta del Grupo Socialista sobre la elaboración de los presupuestos autonómicos en la sesión de control del Pleno del Parlamento.

Domínguez ha ironizado con que los socialistas pregunten por los presupuestos porque «no saben cuál es el fin» tras tanto tiempo sin presentarlos y se ha mostrado convencido de que cumplen el objetivo de mejorar la vida de los canarios.

Ha puesto como ejemplo que en los dos primeros años de legislatura se ha logrado que Canarias tenga la menor ratio en educación, de España, que se habiliten 50 millones para la reconstrucción de La Palma, bajar el IGIC en productos básicos como el gofio o reducir impuestos como la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones.

Igualmente ha resaltado que se ha logrado una reducción de las listas de espera sanitarias o se ha impulsado la mayor política de vivienda de toda la historia del archipiélago por lo que ha espetado a la presidenta del Grupo Socialista, Nira Fierro, que le pedirá a la consejera de Hacienda, Matilde Asián, a que «transforme los presupuestos de euros a soles, chistorras y lechugas» para ver si los entiende.

Fierro (PSOE) se ha alegrado de que la economía y el empleo crezcan en el archipiélago y dado que la comunidad autónoma tiene «más ingresos que nunca», se ha preguntado si el Gobierno va a hacer un «esfuerzo» en vivienda porque el que «salva» el presupuesto en Canarias es el Gobierno central.

«Menos vídeos y más euritos para las políticas de vivienda», ha subrayado en referencia a la promoción del bono de alquiler joven que realiza el Gobierno canario cuando pone «cero euros» en este programa.

Asimismo ha pedido al vicepresidente que tome «alguna medida» ante el alza de los precios en la cesta de la compra cuando el Gobierno quitó las deducciones, y ha pedido que se financien la leyes de servicios sociales o del sistema público de cultura. «Son sus terceros presupuestos, ya está buena la broma», ha explicado.