Canarias activa un plan de choque para ayudar a los autónomos a 'levantar cada día la persiana' Incluye ayudas para contratar a alguien en caso de baja maternal y paternal o embarazo de riesgo y para poder dejar a sus hijos cuando no hay clases como campamentos y guarderías

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:15 | Actualizado 15:24h.

El Gobierno de Canarias no va a dejar solos a los 146.331 autónomos que cada día levantan la persiana en el archipiélago y generan empleo y riqueza a las islas.

El Gobierno anunció este miércoles la puesta en marcha de hasta seis medidas (a las que hay que sumar la que ya está en marcha de la cuota cero) para facilitar la conciliación del colectivo, su sustitución en caso de embarazo o baja maternal y paternal, una financiación óptima para poder invertir y ampliar negocio y abono de las cuotas en caso de incapacidad temporal. «Queremos que emprender en Canarias sea más fácil, justo y sostenible, y para ello vamos a implantar medidas que responden a las necesidades reales de los trabajadores autónomos, facilitándoles financiación para sus proyectos, favoreciendo la conciliación, generando empleo y protegiéndolos en la enfermedad», manifestó el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Manuel Domínguez.

Está previsto que algunas de las medidas entren en vigor a finales de este año y otras, como la bonificación de los intereses de los préstamos solicitados o las ayudas por contratar a trabajadores mayores de 52 años, entren en vigor en 2026. Inicialmente el Gobierno de Canarias destinará 2,5 millones de fondos de las consejerías de Economía y de Empleo a estas medidas que se han estructurado en el llamado Plan de Respaldo a Autónomos. A esta cifra hay que sumar otros 3,3 millones de euros que se destinarán en 2026 a la cuota cero (la ayuda directa que da el Gobierno de Canarias y que abona el 100% de las cuotas a la Seguridad Social durante, al menos, los doce primeros meses de actividad) y de la que se beneficiarán más de 3.300 personas. En total casi seis millones de euros para los emprendedores de las islas. Esta cifra, además, como apuntó Domínguez, se podrá ampliar según evolucionen las convocatorias que se vayan realizando. «Nuestro compromiso es con quienes emprenden y sostienen nuestra economía», manifestó Domínguez.

Como apuntó, estas medidas no vienen solas y la idea es que en 2026 se ponga en marchas otras nuevas destinadas al alivio fiscal y planes de segunda oportunidad y de apoyo al emprendimiento senior.

Entre otras medidas, el Gobierno abonará hasta el 75% de los gastos de guardería, campamentos de verano o actividades fuera del horario escolar de los hijos de los autónomos hasta un máximo de 3.000 euros. Además financiará la contratación de una persona (1.100 euros por mes completo) para la sustitución del autónomo en su negocio en casos de baja de maternidad o paternidad y de hasta ocho meses por un embarazo de riesgo. Si al finalizar el descanso se formaliza un contrato indefinido de la persona sustituta, se prevé una ayuda de 7.500 euros ampliable a 9.000 para colectivos de difícil inserción. Además, como detalle importante, no se excluye la contratación de familiares y no se tendrá que devolver la subvención en caso de fallecimiento, incapacidad permanente o baja voluntaria del empleado. En esta línea, si se contrata a una persona indefinida para ayudar al autónomo en el cuidado de hijos menores de 12 años, personas mayores o con discapacidad o dependencia, se dará una ayuda de 7.500 euros, ampliable a 9.000 euros para colectivos de difícil inserción. Si el contrato es a tiempo parcial, la ayuda recibida será proporcional al tiempo de trabajo. Eso sí, el contrato debe mantenerse al menos durante 12 meses ininterrumpidos. Como en el caso anterior, la ayuda no se deberá devolver en los supuestos antes mencionados.

Con el objetivo de ayudar a los autónomos a financiar sus inversiones y a mejorar sus negocios, el Plan Respaldo Autónomos incluye un programa de bonificación del tipo de interés del 2% anual durante tres años que será abonado de una sola vez, para amortizar capital de préstamos cuyo importe no supere los 500.000 euros. Esto se aplicará a créditos formalizados en 2026 y avalados por Aval Canarias. También hay una línea de ayuda en caso de incapacidad temporal, con el abono de las cuotas a la Seguridad Social También hay ayudas para los autónomos que contraten a mayores de 52 años.

La apuesta de la Consejería de Economía, del PP, con los emprendedores es indiscutible desde la llegada de Domínguez a este área, con la creación de una Dirección General de Autónomos y la puesta en marcha de numerosas medidas de apoyo.

El colectivo considera que ser autónomo es un castigo en este país dados los elevados costes que sufren y la poca ayuda que reciben del Gobierno de España. De hecho, miles de ellos se preparan para salir a las calles de Canarias el próximo día 30 de noviembre en el marco de una movilización convocada a nivel nacional para protestar contra la asfixia que sufre a nivel nacional con el aumento de las cuotas y las obligaciones sin tener derecho a nada.