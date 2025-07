Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 26 de julio 2025, 23:28 Compartir

Con más de 25 años de experiencia como autónomo, el CEO de Velorcios Group, Pedro Andueza, es presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Canarias desde marzo de 2023 y vicepresidente a nivel nacional.

–¿Cómo es la situación actual de los autónomos en Canarias?

–La realidad es que Canarias lidera el crecimiento a nivel nacional pero ahora mismo, perdemos aproximadamente el 50% de los autónomos después de cinco años y tenemos dificultades con los autónomos empleadores ya que también perdemos un 65% respecto a la media nacional.

–¿Cuáles son las principales cosas a mejorar?

–El verdadero reto es consolidar el crecimiento, no podemos lanzar a los autónomos a la creación de nueva actividad si no tenemos un marco que les permita mantenerse a largo plazo. Los autónomos pequeños, que están empezando su actividad podrán ser las grandes empresas en las próximas generaciones y eso es generación de empleo, actividad económica y es sociedad del bienestar, por lo que un entorno favorable es fundamental. Eso, sumado a una administración más ágil, disruptiva y transformadora que reduzca la burocracia, mejorará la situación de los autónomos.

¿Cómo afecta al progreso de los autónomos la delicada situación del Gobierno nacional?

–Los autónomos son la base de nuestra economía, sobre todo en Canarias. Tienen un peso súper importante en nuestro tejido productivo y sin duda son parte de cómo a mi me gusta llamarlo, una pirámide. Los autónomos en muchos casos dan servicios a pymes y micropymes, y estas a grandes empresas con lo cual es importante tener una estabilidad política y una certidumbre que favorezca la inversión. Cuando hay inseguridad jurídica o política, se desvanecen las inversiones con su consecuente reflejo en el tejido productivo.

Clave «Sin autónomos empleadores, peligra la generación de empleo local en Canarias»

–¿Cómo está yendo la creación de nuevos autónomos?

–Es cierto que en Canarias se están sumando nuevos autónomos, en donde duplicamos el crecimiento nacional, pero tenemos una mortandad de un 50% en los cuatro primeros años. Los autónomos empleadores, que son los grandes generadores de empleo, en los últimos cinco años tenemos cuatro veces más de caída que en la media española. Si tenemos en cuenta solamente el último año, tenemos un 65% más de pérdida frente al resto del territorio. Por eso, hay que aprovechar nuestros instrumentos, las herramientas que se nos ofrecen, nuestro fuero también para darle equidad al autónomo de Canarias, sobre todo en las islas no capitalinas. El gobierno tiene que entender que los autónomos y los trabajadores deben estar en el centro de las políticas de nuestro fuero económico y fiscal.

–¿Se podría decir que ha empeorado la situación de los autónomos en las últimas décadas?

–Hay muchas cosas que mejorar, como la conciliación, en particular la familiar. Uno de cada tres autónomos no se puede permitir tener vacaciones este verano, porque tienen que mantener un sustento económico y uno de cada cuatro no las va a tener en todo 2025. Hay que mejorar las condiciones de la conciliación en las mujeres autónomas. Son un colectivo que crece en Canarias, más que en el resto del territorio, que necesita ver mejoradas sus condiciones, sobre todo en procesos de maternidad: También hay que mejorar las bajas laborales en autónomos, que también se ponen malos. Debemos trabajar en esas condiciones para que el autónomo tenga cubiertas ciertas necesidades y no ponga en jaque su sustento económico ni el de su familia.

–¿Y en qué se ha mejorado?

– Lo cierto es que hemos conseguido algunas conquistas sociales en los últimos 20 años, pero es que la diferencia es tan grande respecto a un asalariado que todavía quedan muchísimas conquistas por conseguir, con lo cual si tú le preguntas a un autónomo la percepción es mala, pues sí, es muy mala. Después, existen situaciones que vivimos toda la sociedad, no solamente los autónomos, como la inflación, el incremento de costes, el problema de la vivienda. Un autónomo también es un miembro de la sociedad y por lo tanto sufre los mismos problemas que el resto de canarios.

–¿Existe un problema con el absentismo en autónomos?

– No lo tenemos desde la perspectiva del autónomo, pero sí lo sufren aquellos autónomos que contratan. Es un reto que tenemos como sociedad, identificar dónde están las problemáticas, si están en la sanidad, en las altas médicas, si no tenemos capacidad asistencial para cubrir las necesidades a los trabajadores, pero sin duda es algo que le cuesta mucho dinero al tejido productivo, también al de los autónomos.

Estabilidad «No basta solo con crear autónomos, debemos centrarnos en su consolidación y crecimiento»

–¿Cómo puede ayudar la creación del Consejo Canario de la Productividad a los autónomos?

–Es una gran noticia el que nos preocupemos de esa mejora de productividad que es uno de los elementos claves. Tenemos una economía muy basada en servicios, muy baja en materia de productividad y por lo tanto hablamos de la economía, no hablamos de los trabajadores y por lo tanto sentarnos a una mesa, todos los que representamos a la sociedad, sindicatos, patronales, gobierno, para plantear medidas y ver cómo estas se pueden llevar a cabo. Sin duda, el hecho de que se haya creado este organismo es una buena noticia.

–En qué sector cree que tienen margen de crecimiento los autónomos en los próximos años?

–Está claro que el motor de nuestra economía es el turismo y sobre esa base crecen el resto de sectores. En el último año los servicios de alto valor son los que más han crecido en materia de autónomos, dándose de alta 800 en actividades profesionales y científicas. Eso es una buena noticia también para ese proceso de diversificación, pero siempre teniendo en cuenta que esos servicios en muchos casos van asociados al turismo. Como responsable de una empresa tecnológica, soy consciente de que mi negocio cambiaría mucho si no tuviese el turismo. Aunque haya otros sectores potentes, el tractor de la economía seguirá siendo el turismo.

–¿Qué impacto están teniendo en Canarias herramientas como el Kit Digital o el Kit Consulting?

–Han sido proyectos que han tenido mucho impacto en cuestión de números, pero la clave es analizar cuál es la verdadera utilidad de esas herramientas una vez que acaba el periodo de esas ayudas, ese es el verdadero reto. ¿Por qué? Porque el grado de madurez del autónomo en materia de digitalización es bajo. Entonces, en muchas ocasiones, más que la herramienta, lo que se necesita es el asesoramiento y ahí ha hecho un buen trabajo el kit consulting.

Es cuestión de ayudar en la formación y mentorización. ¿Cómo puedo mejorar mi negocio? ¿Cómo puedo hacer uso de la tecnología? Si utilizamos a proveedores para que nos guíen hay que tener en cuenta que muchas veces son parte interesada y te orientarán al producto que les interese. Es importante que le demos formación al autónomo, que le asesoremos y acompañemos a tener una hoja de ruta que les permita mejorar en materia de digitalización y en eso ha tenido un mejor resultado, el kit consulting. El kit digital no ha tenido tanto éxito ya que una vez que acaba el año de subvención de ese servicio, lo dan de baja.

–¿Qué papel está jugando la inteligencia artificial en ese proceso de digitalización?

–La inteligencia artificial generativa es una oportunidad para los autónomos porque lleva consigo una clara mejora de la productividad. Si el autónomo es capaz de aprovechar esa ventaja, le permitirá crecer. Uno de los grandes problemas que tienen los autónomos es la falta de tiempo a la hora de desarrollar su actividad, porque tienen que hacer de financiero, de comercial, de técnico, tienen que hacer todas las posiciones. Por ello, la inteligencia artificial ofrece acortar tareas, mejorando la productividad del autónomo.

–¿Cómo está funcionando el nuevo sistema de tributación, está atrayendo nuevas altas?

– Con el nuevo sistema de cotización, tres de cada cuatro autónomos paga igual o menos que antes. Tan solo uno de cada cuatro paga más, los que tienen mayores ingresos reales. En función de estos ingresos, no paga lo mismo el que ingresa 60.000 euros que el que ingresa 30.000, aunque cotice por el mismo valor. Eso ha llevado a mejorar, evidentemente, los ingresos de la Seguridad Social en materia de autónomos.

La realidad es que es difícil analizarlo sin ver los datos, fue un acuerdo para el año 2023, 2024, 2025, que finaliza este año, y que nosotros desde ATA lo que hemos pedido es prorrogar el modelo otros tres años porque el objetivo de la administración ha sido negociar el nuevo sistema de cotización e incrementarlo. Nosotros estamos en contra hasta que no podamos evaluar los datos, ver cuáles son las cosas a mejorar y sentarnos en una mesa a negociar.

–Esta semana se anunció que Ascav se ha integrado en ATA a nivel nacional. ¿Cómo puede beneficiar esto a ambas partes?

– Nosotros defendemos los intereses de los autónomos y lógicamente hay muchos que gracias a la vivienda vacacional aumentan sus ingresos. Defendemos una regulación pero no podemos ponerle puertas al campo, el alquiler vacacional es una realidad que ha llegado para quedarse y la regulación debe eliminar la economía sumergida pero por encima de todo ser justa, para lo que debemos sentarnos en una mesa con todos los interlocutores para llegar a un acuerdo.