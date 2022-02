La vida sigue sonriendo a Pablo Pérez, ahora con doble desafío: el Recre y la Federación

Un no parar. Pablo Pérez nunca suelta el pie del acelerador. Acostumbrado a estar en mil sitios al mismo tiempo, el Tanque convalidará ahora su carrera en el Real Munster con el Recreativo de Huelva, con el que ha firmado recientemente, también con su escuela de formación de fútbol playa en Corralejo y con el cargo de ayudante para todo el fútbol base y amateur en la Federación Insular de Fútbol de Las Palmas. De momento está de encargado total y luego estará de responsable del fútbol sobre la arena en todo el archipiélago.

El internacional con la selección española, que meses atrás realizó un buen papel en la Eurocopa y metió a a la Roja en el mundial de fútbol playa, afronta 2022 con la escopeta cargada de goles y, cómo no, de ilusión. La misma que despliega cada día para afrontar nuevos retos y compatibilizar tanto trabajo también con su familia, su verdadera vitamina para seguir peleando.

«Este año tenía la oferta para volver al Levante y otras cuantas, después de mi paso por el San Francisco de Mallorca», confiesa Pablo Pérez a este periódico. «Pero era un año para decidir bien mi futuro, ya que me quedan tres o cuatro años de fútbol como máximo», adelanta el goleador isleño, que también avanza que está cerca de terminar el curso FIFA como entrenador de Beach Soccer y Referee.

«Quiero enfocarme también en mi escuela. Hemos empezado la Liga sub-12 en España hace dos días y será para todo el año», añade Pérez.

«Tengo pensado jugar con el Munster la Champions League, el Mundial de Clubes y la Word Winners Cup», continúa el internacional con la selección española, que además asevera que bajará su ritmo de participaciones con el combinado nacional para poder competir más con sus clubes y seguir con los demás proyectos personales, como su escuela de Corralejo.

«Quiero dedicarle más tiempo a los clubes, que es donde más dinero se gana y ya se lo he comentado al seleccionador nacional. También quiero pasar más tiempo con mi familia», deja claro el Tanque.

En tanto en cuanto a la Liga Italiana, todavía está pensando su nuevo destino. «Tengo ofertas del Milan, Nápoles, del Pissa y algún club más», cuenta Pérez, que no sabe si va a competir en Portugal este año.

Luego de una carrera acostumbrado a vencer, el presente inmediato de Pablo Pérez pasa por disfrutar todo lo que pueda mientras golea. Y así lo deja claro el majorero.

«Me gustaría divertirme, no tengo la lupa puesta en ganar cosas. Yo creo que casi todo lo que quería hacer en mi vida deportiva lo he logrado», afirma el Tanque, que tampoco renunciará a «rizar el rizo» y que si puede conquistar la Champions, todavía pendiente, disfrutará aún más.

«Fui campeón de Europa con la selección y ya jugué un Mundial. No te niego que me gustaría añadir la Bundesliga a mi palmarés, la verdad. Tal vez ese es mi principal objetivo a nivel personal, después de haber ganado la española, portuguesa, italiana... También me encantaría ayudar al Recre porque son muy buenas personas», dice el deportista de élite majorero.

Otro reto será el de expandir su escuela hasta Gran Canaria y poder organizar la selección canaria de cara a la próxima temporada para ir también a por el Campeonato de España.