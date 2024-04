La viral respuesta de Kirian al delegado del Barça: «Y más va a tardar Escandell en sacar de puerta»

El túnel de vestuario alberga conversaciones de todo tipo. Algunas no se graban, otras las cámaras sí logran captar lo que allí sucede. En el partido entre el Barcelona y la UD Las Palmas, Movistar captó un cruce de declaraciones entre Kirian y Carles Naval, delegado del FC Barcelona que ha sido muy comentado en redes sociales.

«¿Quién falta? ¿Falta Aaron?», preguntaba Kirian a sus compañeros para saltar todos juntos al césped. Sin embargo, la respuesta fue de Carles Naval: «Está sacando de puerta todavía», le recriminó el delegado del FC Barcelona. A lo que el canario le espetó: «Y más que va a tardar todavía...«. La UD jugaba con un jugador menos desde el minuto 20.

No quedó ahí la conversación. El mediocentro de la UD siguió hablando con Naval: «Créeme que a mí me encantaría jugar todo el partido, me encantaría tener el balón todo el rato«. Kirian prosiguió con su discurso: »Si nos has visto jugar... reclámame lo que quieras, ¿pero que nosotros no queremos jugar?