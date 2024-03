Carrete y oportunidad de oro para Aarón Escandell

Tuvieron que pasar 30 jornadas para que Aarón Escandell apareciese en las fotos de partido. No había debutado todavía en Liga el guardameta de Carcaixent, por el que Las Palmas se sacudió la cartera el verano pasado para acometer su fichaje. El portero, tras toda la temporada en la sombra de Álvaro Valles, tuvo al fin carrete para justificarse. Fue por la expulsión del sevillano, que arrolló a Raphinha en el minuto 24. Le tocó vestirse y enfundarse los guantes ante todo un FC Barcelona, en Montjüic, y no lo hizo mal.

Encajó tan solo un gol pese a que la Unión Deportiva estuvo durante más de 70 minutos con un futbolista menos, anclada en área propia y achicando balones. Nada pudo hacer Aarón para evitar el tanto de Raphinha, que llegó tras una obra de arte de Joao Félix con un pase que solo él vio en todo el estadio. El brasileño peinó la pelota con la cabeza y el 1-0 subió a un marcador que ya no se iba a mover más.

La roja a Valles, que se marchó del campo sin esconder su frustración, dibuja un nuevo escenario porque, tras el parón por la final Copa del Rey, Escandell será titular. Lo hará en el Estadio de Gran Canaria el próximo domingo 14 de abril desde las 13.00 horas frente al Sevilla, que llegará a la cita tras vencer al Getafe en el Coliseum (0-1).

Será titular contra el Sevilla el 14 de abril en el Gran Canaria

Ahora, con el arquero titular para García Pimienta sancionado, la oportunidad para Escandell es gigantesca. En la UD andan peinando el mercado para buscar un guardameta de cara a la campaña 2024-25, ya que dan por perdido a Álvaro Valles pese a la renovación, con novias de sobra y con cantidades económicas que serán difíciles de rechazar. Y ahí Aarón tendrá algo que decir, pues llegó para dar más competitividad al arco y, en parte, gracias a esto el nivel de Valles subió tanto que llegó a sonar para ir convocado con la selección española absoluta.

García Pimienta siempre se ha mostrado contento con el ex del Cartagena. Es más, semanas atrás dijo que «no se me ha planteado nada de la salida de Valles. Yo, cuando hago la alineación, intento hacer la mejor alineación en cada momento para cada partido. A mí el club no me ha propuesto nada, Aarón está trabajando bien y tiene capacidad de sobra para jugar en la UD Las Palmas, pero en estos momentos no me he planteado esta situación».

Ante la más que posible marcha de Valles al término de la temporada, Aarón podría pedir sitio con una buena actuación contra el Sevilla en un Estadio de Gran Canaria que, de momento, solo le ha visto en los calentamientos previos a los partidos. Reivindicar un sitio que podría ser suyo si se consuma el adiós de Álvaro. Es una oportunidad de oro que no debería malgastar.