«Si vamos al derbi es porque sabemos que lo vamos a ganar»

Hubo gente que tuvo que esperar más. Pero ocho horas de cola por una entrada para el derbi del Heliodoro ya es una muestra de fidelidad suficientemente representativa. «Y con el miedo de que se acabaran antes de que llegara nuestro turno. Yo tenía el número 295 en la lista y hasta que no me dieron mi localidad no me lo terminé de creer», dice Aythami Pérez, uno de los afortunados que estará este sábado en las gradas del recinto blanquiazul para vivir en directo el clásico del fútbol canario.

« Esto que tengo en mis manos -añade Efrén Díaz señalando la reserva de su butaca de Tribuna Alta- es oro, es increíble. Será mi primer derbi en Tenerife y si vamos es porque sé que lo vamos a ganar».

La locura que se vivió el lunes por la noche con la venta de las 300 entradas que puso el club a disposición de sus socios dejó a muchos sin el privilegio de poder adquirirla. Aythami y Efrén hoy respiran aliviados y se sienten «como en una nube» y ahora viven los días previos imaginando qué les deparará una de las jornadas señaladas en rojo en el calendario. Cada vez que pueden siguen al equipo fuera del Gran Canaria, aunque la visita al eterno rival «no se puede comparar con nada», apuntan.

« Tuve la suerte de estar en el derbi que ganamos el año pasado con gol de Kirian y ahora me apunto a otro 0-1, aunque con gol de Loren. El Tenerife se lo juega todo a una carta porque necesita ganar y el partido, seguro, va a ser muy disputado. Pero con los gritos y ánimos que daremos, aunque seamos minoría, seguro que ayudamos a los nuestros«, argumenta Aythami, quien llevará una bandera con la que se ha hecho viral: la que reproduce la imagen de Jonathan Viera y su célebre «aquí hay mucha fiesta» con motivo de la promoción de ascenso a Primera.

Efrén comparte el pronóstico optimista: «Veo a la UD por encima del Tenerife. Así lo dice la tabla clasificatoria y así se vio cuando les ganamos aquí 3-1. En un derbi puede pasar de todo. Pero estoy convencido de que vamos a ganar y el gol lo hará Moleiro. Ya le toca y mejor que en el Heliodoro, en ninguna parte«.

Por los que no estarán

Ambos reconocen que les hubiese gustado estar «más acompañados» en la representación de seguidores de la UD presente en el Rodríguez López y lamentan que, por cuestiones de aforo y reparto de entradas, no puedan viajar los integrantes de Ultra Naciente, entre otros colectivos de simpatizantes: «Solo les daban veinte entradas y son como doscientos. O iban todos o no iba nadie y, al final, los de la Naciente no estarán. Una pena porque siempre se nota cuando están. Prometemos dejarnos la garganta los que estemos allí. Será un orgullo inmenso estar con el equipo en un día tan importante».