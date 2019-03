Un rompecabezas para una final

Pepe Mel definirá hoy, en el último entrenamiento de la semana previo a la visita de mañana al Granada (19.00 horas), qué piezas utiliza y de qué manera las encaja a la hora de armar el once de una UD obligada a ganar en Los Cármenes. Hasta ahora no ha dado pistas de lo que pretende hacer y el hermetismo es total. Incluso en el vestuario hay quinielas al respecto. Con una plaga de bajas debido a sanciones (Lemos y Fidel), lesiones (Araujo y Blum) y convocatorias internacionales (Rafa Mir), Mel únicamente dispone de dieciocho futbolistas habilitados para viajar a la capital andaluza, con lo que la convocatoria se hará sola a menos de que opte por recurrir al filial en detrimento de algún profesional, algo que, con los condicionantes y urgencias actuales, no parece muy factible.

El preparador madrileño mantendrá su libreto táctico, con el 4-4-2 que le es característico, pese a las notables ausencias en el frente ofensivo, lo que le llevará a apostar por jugadores hasta ahora poco o nada habituales en la formación inicial. Así, parece segura la inclusión de Maikel Mesa en la zona ancha y gana enteros la alternativa de Pekhart arriba. El checo no ha sido titular en el campeonato regular, por lo que de confirmarse su alternativa será una de las noticias de la jornada. Pekhart es el único hombre de área junto a Rubén que tiene Mel en estos momentos y está siendo analizado con buenos ojos por parte del cuerpo técnico, que valora su complexión física y complementariedad, garantizando poderío aéreo por su altura y el hambre competitiva que le da haber jugado únicamente 18 minutos en 2019 (8 frente al Rayo Majadahonda a comienzos de enero y 10 la pasada jornada contra el Mallorca).

Otra de las permutas obligadas será la del lateral derecho, con Eric Curbelo en sustitución de Lemos. El resto de la retaguardia se mantendrá igual, porque Cala, hasta la llegada de Mel un fijo, parece que tendrá que seguir esperando turno al igual que Deivid.

Otro matiz que no está descartado es que Peñalba pudiese tener protagonismo insertado en la línea de cuatro de creación, aunque, para ello, se debería desplazar a Timor o Galarreta al banquillo o bien a posiciones más avanzadas . Con todo, lo más probable es que tampoco haya revolución. Que bastante es lo que hay que mover ya por imperativo.