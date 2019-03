Reválida de altura para Maikel Mesa

La temporada no le está yendo como esperaba. Maikel Mesa, pretendido por equipos como el Málaga el último verano, removió cielo y tierra por venir a Las Palmas. Su papel el año pasado en el Nástic no pasó desapercibida, y el club amarillo, que llevaba años siguiendo sus pasos, no dudó en hacer un desembolso importante para acometer su fichaje. Unos 700.000 euros pagó al conjunto catalán por sus servicios y el tinerfeño firmó por cuatro temporadas con la ilusión de hacer carrera y convertirse en una pieza fundamental en la UD.

Sin embargo, y aunque empezó siendo titular para Jiménez a comienzos de curso -coincidiendo, precisamente, cuando mejor estaba el representativo-, la llegada de Paco Herrera le llevó al ostracismo. Y eso que hasta el despido del técnico andaluz, el centrocampista era el segundo máximo goleador del equipo gracias a sus tres tantos. Pero no tenía sitio en el 4-1-4-1 que empleaba el preparador catalán y su presencia se limitaba, las veces que entraba e n la convocatoria, a los últimos minutos de los partidos. Si es que saltaba al verde. Incluso en el club preocupaba la situación del mediocentro. No se entendía el escaso aprovechamiento de un futbolista al que se le tiene en muy alta consideración y al que ven con potencial para marcar la diferencia en la lucha del ascenso. Así lo demostró en el mercado estival con el esfuerzo que hizo para contratarle cuando estaba a un paso de convertirse en activo del Málaga.