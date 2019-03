No fue una vez. Fueron varias. Pepe Mel quiso que todos los miembros de su plantilla lo escucharan alto y claro por si alguno tenía dudas. «Bienvenidos a la Segunda División», fue su grito de guerra ayer, en la sesión de mañana desarrollada en Telde. Un mensaje que esconde exactamente lo que Mel persigue. Que sus jugadores se metan en faena desde ya y sepan que sin sudar ni correr va a ser imposible. De ahí sus continuas instrucciones, detallista al máximo en cada percepción, para contagiarle al grupo el entusiasmo y empeño necesario para comenzar a dar pedales. Modela una UD dinámica, agresiva en su puesta en escena, de pierna y empuje, que no dé licencias a los adversarios e imponga respeto desde el primer momento. Y el recordatorio de la categoría viene a propósito de esa actitud hasta ahora perdida en sus futbolistas. Mel dio protagonismo al balón, aplaudió las acciones acertadas, llamó a cada uno por su nombre personalizando cada consigna y dio un tono cómplice a sus pequeñas charlas, en las que hasta los porteros iban al centro del campo para escucharle. Se le ve el colmillo al entrenador, con los cinco sentidos puestos en el Deportivo e indicaciones específicas del anfitrión que aguarda en Riazor. «Ellos lo tienen automatizado», decía al referirse a la manera de jugar del conjunto gallego, hecho ya a un molde. «Si no salen...», indicaba cuando tocaba referirse al juego por banda, con desdoblamientos de los laterales e interiores metidos a labores combinativas.