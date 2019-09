«Siempre soñé con jugar un derbi»

óliver suárez armas las palmas de gran canaria

La sonrisa y las ganas de brillar en la que fue su casa delatan que ante el Tenerife este sábado no será un partido más para Kirian Rodríguez. Nunca lo es un derbi para un canterano, pero, en esta ocasión, se trata de un jugador que pasó por la cantera blanquiazul, que fue recogepelotas en el recinto tinerfeño que disfrutó de encuentros de máxima rivalidad desde la grada. Ahora, con la plena confianza de Pepe Mel en la UD, Kirian Rodríguez se estrenará con la camiseta amarilla en un derbi con el sueño de dejar huella en el Heliodoro.

«Iba al Heliodoro desde que tenía cinco años y fui recogepelotas ahí. De pequeño siempre soñé con jugar en el Heliodoro. Vivirlo en un derbi desde el lado contrario me tiene con un extra de motivación. Hace mucho que no se gana ahí y sería bonito», recordó emocionado ante los medios de comunicación en las horas previas a un duelo de altura.

A pesar de ser una cita subrayada en el calendario de los aficionados porque siempre deja secuelas en el combinado que caiga, Kirian Rodríguez restó trascendencia y aseguró que «creo que lo estamos preparando como un partido más».

«Tiene un plus de extramotivación por ser el eterno rival, pero son tres puntos. Tendrá algo más de intensidad, además ellos vienen de una derrota y nosotros de un empate y necesitamos ganar. Lo veo como un partido normal», agregó.

El jugador nacido en Candelaria, de 23 años, respondió con la magia de un recién llegado al primer equipo cuando fue cuestionado por el cambio de posición que podría desempeñar después de la salida de Timor al Getafe. «Me siento más cómodo dentro del once. Soy un jugador más de la plantilla y estoy preparado para lo que el entrenador me pida. Intentaré ayudar al equipo en todo lo que pueda», argumentó, al tiempo que no se pronunció sobre si se ve marcando en el Heliodoro.

«Con que los marque Rubén y ganemos 0-1 me conformo. Sería bonito que marcara cualquiera, me da igual el resultado», dijo.

Sin estrenar todavía el casillero de triunfos después de los compromisos ante el Huesca -derrota-, Málaga -empate- y Racing de Santander -empate, Kirian Rodríguez reconoció que «sería bonito venir de no ganar en tres partidos y ganar en el Heliodoro. Si te vienes con 3 puntos del Heliodoro nos ilusionaría un montón y a la afición también. Ya vimos la semana pasada cómo se gritó el gol de Rubén, creo que la temporada pasada nunca se celebró un gol como el del otro día. La afición está metida».

responder a la confianza. El centrocampista simboliza el descaro y el entusiasmo de un vivero que no para de producir para el representativo. «Creo que los que venimos de abajo traemos ilusión, pero también los que se quedaron y son más veteranos. El cuerpo técnico y los jugadores están confiando en nosotros y para nosotros sentir esa tranquilidad es muy cómodo. Todos intentamos demostrar ser uno solo dentro del campo», manifestó, al tiempo que aclaró lo que es el máximo responsable técnico de la UD les pide: «Que seamos un bloque e intentemos llevar el partido a nuestro dominio, tener la pelota para que ellos no la tengan porque así se sentirán más incómodos», declaró.

Kirian Rodríguez valoró de forma positiva la llegada de Jonathan Viera porque considera que «es un lujo, no solo para mí que tenemos una posición cercana, sino por el día a día, el hambre y la experiencia. Vemos cómo saca pases desde lugares imposibles y te enseña muchísimo».

Asimismo, se refirió a su compañero Pedri, la gran sensación del curso. «El que lo ha visto desde juvenil sabe cómo era y está cogiendo mucho protagonismo», comentó Kirian Rodríguez.