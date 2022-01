Seis deberes pendientes para García Pimienta

1-La falta de gol como factor capital a corregir

Sin marcar es imposible ganar, por encima de que se juegue mejor o peor. Y la UD no vio puerta frente a la Real B jugando en territorio propio. Solo una vez se había dado esta situación, la de no anotar ante la afición del Gran Canaria: 0-1 ante el Eibar. Las ocasiones creadas el domingo no encontraron la red. Y fueron varias. En un equipo con Viera, Jesé, Rober, Sadiku o Moleiro, entre otros, quedarse sin acertar debe llamar, obligatoriamente, a la preocupación. Y el técnico no es ajeno a esto.

2-Desajustes tácticos que necesitan más automatismos

Mfulu sin auxilio en la zona ancha, Viera teniendo que retroceder para coger la pelota, Loiodice teniendo que correr hacia atrás, Rober y Jesé, Raúl pidiendo receptores en la salida con los pies... García Pimienta quiere inculcar unas consignas que, de momento, no han terminado de enraizar y necesitan más calado en sesiones de entrenamiento y competición. El equipo viene de un patrón muy marcado en los últimos años y con Mel al mando y asimilar lo que trae su sustituto no es un proceso automático.

3-Condición física idónea en todos los jugadores

Sigue al frente de esta parcela David Gómez al entender que era lo mejor para la dinámica del equipo y más al disponer de información de enorme valor en mitad del calendario. Él conoce a la perfección a todos los futbolistas, lo que pueden dar y al límite que tienen. Y, en estos momentos, hay varios jugadores que, bien porque salen de lesión, bien porque están atravesando un momento de bajón, no pueden rendir en plenitud. Ese acondicionamiento necesario para la puesta a punto demandada.

4-Entendimiento colectivo en todas las situaciones

Las consignas en las jugadas de estrategia, tanto para defender como para atacar, determinadas basculaciones, coberturas y otras indicaciones muy específicas y que son propias de su libreto todavía resultan algo extrañas para que se capten con la rapidez que García Pimienta desea. Es normal porque ni siquiera lleva una semana con el grupo y en ese curso acelerado se hace complicado acompasar las velocidades suya y del grupo. Con el paso de los días lo que ahora implica tiempo y explicaciones pasará a ser un gesto casi instintivo y con respuesta automática.

5-Encontrar el once tipo y los revulsivos

Lleva García Pimienta un partido al frente de la UD. Imposible exigirle un bloque cohesionado, un once definido o unos roles marcados dentro de la plantilla. Para que su UD funcione como quiere y desea será requisito asentar sus parámetros y hacerlo con un grupo de protagonistas estable y en el que entren y salgan, a modo de sustituciones, bien por decisiones técnicas o ausencias obligadas, resulsivos. Con una plantilla tan amplia y que él no ha parado de alabar, tiene este margen para elegir atendiendo a la competitividad y a la meritocracia.

6-Rebajar la ansiedad y soltar las piernas

Las urgencias son compañeras de viaje de la UD y todos sus integrantes deben convivir con esta presión añadida. Y más al atender al panorama clasificatorio, fuera del play-off y con las plazas de privilegio encarecidas como nunca. El entrenador asume que de aquí a final de temporada será fundamental competir con máxima exigencia, si bien ha de buscar la fórmula para que eso no se traduzca en ansiedad o inseguridad. Frente a la Real B hubo algún momento de precipitación que para nada beneficia que cada miembro de la UD pueda sacar todo lo que lleva dentro.