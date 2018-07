Rubén Castro: ««Aquí todos estamos para intentar subir»

Sabe perfectamente el isletero que se le exigirán goles y que se mirará con lupa su acierto ofensivo. Una responsabilidad que no rehúye lo más mínimo. Más bien todo lo contrario. «Lo voy a llevar bien. Es algo que hay que tenerlo en cuenta, en el Betis también tenía la responsabilidad de tener que hacer los goles y yo estoy bien en se sentido, me veo muy capaz para soportar ese peso y seguro que este año va a ir todo muy bien», aseveró con voz firme. «No sé el número de goles que voy a marcar. Lo que intento siempre es superar lo de otros años, aunque en este caso es muy complicado hacerlo porque marqué más de treinta goles en mi último año en Segunda, pero haré todo lo posible para ayudar al equipo a conseguir el ascenso que todos queremos», añadió con la misma firmeza.

Baja Rubén Castro de categoría al fichar por la UD, pero en su cabeza solo existe un objetivo: regresar a Primera. «Es lo que queremos todos, conseguir el ascenso, que para eso estamos aquí. Por mi parte voy a hacer todo lo posible para lograr el máximo número de goles y, sobre todo, para ayudar al equipo en lo que haga falta», afirma.

Dejar el Betis no ha sido fácil para al ariete grancanario tras ocho años en Sevilla. Pero su regreso a Las Palmas, donde puede cerrar una carrera deportiva brillante, es un plan muy apetecible para el ariete grancanario. «Allí he estado ocho años de mi carrera y muy bien y a gusto, pero tenía clarísimo que si no terminaba mi carrera Sevilla, donde lo iba a hacer era en Las Palmas. Me ha costado muy poco decidirme, sí es verdad que todo se ha alargado más de lo normal, pero ya estoy aquí, con ganas de empezar y de vestir mi nueva camiseta», aseveró.

En su vuelta a la Gran Canaria volverá a coincidir con Momo, al que considera «más que un compañero un amigo desde hace mucho tiempo. Es un orgullo otra vez estar aquí y compartir de nuevo vestuario con él». Y lo hará por primera vez con Sergio Araujo: «Ojalá podamos jugar los dos juntos y podamos hacer goles. Pero juegue quién juegue lo que tiene es que hacer lo máximo para el equipo», confesó.

Por último, deja el de La Isleta toda una declaración de intenciones en su regreso a la isla, al equipo: «De aquel que se fue hace muchos años queda aún la ilusión que tenía con esa edad, y es con la que vengo ahora mismo a la UD Las Palmas. Tengo mucha ilusión de vestir esta camisa otra vez, de intentar aportar en todo lo que pueda, en goles, en ganas, en trabajo..., a llevar al equipo a Primera División. Tengo mucha ilusión de estar aquí». Palabra de Rubén Castro. De jugón. De goleador.