«No renunciaremos al estilo, saldremos a ganar desde el minuto 1»

Queda solo un día para la gran cita y toda la plantilla está conjurada para asaltar el Heliodoro Rodríguez López (miércoles, 20.00 horas). Sin miedos ni temores, pues ya se venció en la segunda vuelta (0-1) con gol de Kirian Rodríguez. Y con la moral por las nubes después de un final de Liga inmaculado, con 29 de los últimos 33 puntos posibles. Lo van a dar todo, que nadie dude de la UD Las Palmas.

Primero, en Tenerife y después en el Gran Canaria (sábado, 20.00 horas), donde espera un campo lleno hasta la bandera para disfrutar el derbi canario del playoff de ascenso. «Estoy muy contento, el equipo ha hecho un final de liga brutal. Ha dado la casualidad de que es un derbi y estoy con muchas ganas de que llegue el partido», confesó sobre su primer choque ante el CD Tenerife.

«Se me acaban los adjetivos para esta fantástica afición. Se da todo para que todo el mundo esté orgulloso. Sabíamos que no iban a fallar y ahora está en nuestra mano. Sabemos que son dos partidos y va a ser muy difícil. Debemos tener cabeza, sabiendo que son dos partidos y que todo lo que ha pasado hasta el momento no sirve para nada. No renunciaremos al estilo, saldremos a ganar desde el primer minuto», adelantó el preparador amarillo en sala de prensa.

« Haber ganado los dos derbis no vale para nada, hace mucho tiempo ya de eso. Los equipos hemos cambiado mucho y conseguido el objetivo de meternos en la promoción. Tendremos conceptos, pero todos partimos de cero. Tenemos la ventaja de jugar el partido de vuelta en casa. Será complicado, pero el hecho de haber ganado los dos derbis no es importante», afirmó Pimienta.

«Casi no tenemos tiempo para preparar el partido ni recuperar. Pero nos pasa a los dos equipos, es algo que no podemos controlar. Hicimos un entrenamiento más táctico y regenerativo. Los jugadores llegarán bien, sin ningún problema», adelantó.

«La gente se merece este derbi, la afición y todo el mundo del club. También mis jugadores, quiero que se ponga en valor lo que han conseguido. Con el poco margen que teníamos para llegar al playoff, ganar tantos partidos seguidos tiene un mérito tremendo. Ojalá la historia sea aún mejor», continuó el técnico de la UD.

«El fútbol da muchas vueltas, yo me debo a este club y me siento muy feliz en la isla. Incluso el perfil de jugadores se adapta a mi gusto como entrenador. El futuro ya se verá, soy feliz», dijo.

«No me preocupa el tema de las faltas. Está el árbitro y es el mejor que podrían haber designado. Es cierto que a nosotros nos gusta tener el balón, asociarnos y crear peligro. Por eso los rivales nos hacen faltas», comentó sobre la agresividad del CD Tenerife.

« El fútbol se reduce a que si ganas haces tu trabajo muy bien y pierdes no. Yo estaba convencido de que íbamos por el buen camino. No miro la prensa, ni me preocupa. Me limito a hacer mi trabajo y nada más», aclaró sobre su inicio en Las Palmas.

«Tenemos una identidad y un estilo de juego. Veremos qué jugador juega y cuál no. No moveremos el sistema ni el juego. Es nuestro mejor camino», dejó claro sobre lo que se verá sobre el campo.

«Me preocupa muy poco el entrenador del Tenerife»

«Me voy a centrar en lo nuestro, me preocupa muy poco el entrenador del Tenerife y lo que hagan. Lo que sí tengo claro es que la eliminatoria se decidirá en el Gran Canaria. Nos centraremos en lo que podemos controlar, teniendo claro que son dos partidos», aseveró el míster.

«Cada uno ve el fútbol a su manera. Nosotros entramos de una forma en el playoff y el Tenerife de otra. Si alguien piensa que lo que hemos hecho hasta ahora nos da como favoritos, se equivoca. En un posible empate en la prórroga, pasaríamos nosotros. Eso lo manejamos», expuso García Pimienta.