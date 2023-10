Ramírez tampoco sabe si Viera «volverá a vestir más de amarillo»

Debería estar la UD celebrando el buen momento que goza en el campeonato, con el parón por selecciones y la tregua que ello arroja, pero en el club hay un lunar que opaca las alegrías. Jonathan Viera, que soltó la bomba con unas declaraciones al término del choque ante el Celta («me queda muy poquito aquí»), podría tener la horas contadas en Las Palmas. No ayuda tampoco que a nivel personal esté pasando por un mal momento.

El propio presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, confesó en los micrófonos de la radio oficial del club que él tampoco sabe si «volverá a vestir más de amarillo». «Soy su presidente pero también su amigo. Solo pondré facilidades a Jonathan», expuso el mandamás a propósito de la posible salida del capitán.

«Jonathan entiende que ya no es el jugador que era. Se le cuestiona en medios de comunicación, en la grada o por el entrenador, que no lo ha puesto en las últimas jornadas. Ya nos lo había dicho desde el verano. Tiene la facultad de decidir. Logró el objetivo para el que vino, que era darnos ese ascenso», comenzó hablando el presidente al ser cuestionado por la situación.

Acto seguido dejó claro que no es por una cuestión económica. ya que «solo equipos como Barça, Atlético o Madrid pagan más a sus jugadores». Tampoco es una cuestión de desamor a su equipo según Ramírez. «No se puede frivolizar con el tema de Jonathan Viera. No cuestionamos su amor al club. La etapa se acabará cuando él lo crea conveniente. No es un tema económico. Porque jamás un jugador de la UD Las Palmas ha ganado lo que gana Jonathan Viera. Y dudo que alguien lo pueda igualar», continuó.

«Se ha sentido valorado por la UD Las Palmas. Si entiende que ha acabado su etapa hay que respetarlo. Tiene que salir por la puerta grande. Yo como presidente estoy muy agradecido. Siempre ha dado la cara. Hay que buscar una salida honrosa porque Viera se lo merece», añadió Miguel Ángel Ramírez.

Ampliar

«No solo hablamos el tema deportivo, porque se mezclan también temas personales. Está pasando por una situación difícil y el chico necesita el cariño de todos nosotros y la comprensión de todos. Jonathan se irá cuando decida irse. Y si no viste de nuevo de amarillo será porque ha decidido que no lo debe hacer», expuso el presidente, que conoce de primera mano por lo que está pasando el jugador amarillo.

«Viera es un líder auténtico y cabezón. Prefiere acabar la etapa él a que se la acaben. El día que decida irse dará una rueda de prensa. Se lo dirá a los compañeros y aficionados. Y todo el mundo sabrá los motivos de su marcha. Hay total comprensión del club con el chico», afirmó.

«Jonathan Viera y Miguel Ángel Ramírez son amigos. Solo pondré facilidades. No sé si volverá a vestir de amarillo, pero si ocurre será por su propia decisión. No será porque existen problemas con él. Solo podemos apoyar y estar al lado. Que nadie tenga duda de que todos en el club, desde el presidente, técnicos y compañeros estamos con Jonathan Viera», indicó con mucha contundencia el gestor.

Asimismo, Ramírez insistió en que mantiene conversaciones a diario con el mediapunta. «Hablamos prácticamente todos los días. Soy su presidente, amigo y conozco la realidad. Estoy legitimado para apoyarle, pero no para exigirle que cambie su decisión. Toca que estemos a su lado y que le comprendamos. Ahí estaremos todos sin duda alguna», dijo.

«Ha renunciado a dinero para llevarnos a Primera»

Además, quiso poner en valor su figura y predisposición. «Siempre Viera ha estado a disposición del club. Cuando necesitamos venderlo se fue. Es uno de los que van a dejar huella porque ha marcado historia. Su compromiso con la entidad está demostrado. Él ha renunciado a dinero por llevar a su equipo a la Primera División. Es una persona muy influyente en el vestuario. Y su compromiso lo contagia», comentó.

«No hay ningún drama. Se irá un futbolista que no será fácil reemplazar. Pero saldremos con once, la vida continúa. Hay que reconocer lo que ha hecho por la entidad y por la afición. No hay que hablar nada más tras los actos», zanjó el presidente en referencia a un posible futuro sin Jonathan en la UDLas Palmas. El escudo por encima de todo.