La suplencia que desató una tormenta: Viera abre la puerta y la UD no la cierra

El capitán, que empezó en el banquillo ante el Celta, deslizó su salida del club, Pimienta no la desmintió y los rumores se disparan

Detrás de las declaraciones de Jonathan Viera tras la victoria ante el Celta de Vigo («ya me va quedando menos para que esto acabe, es momento de darle paseo a los chavales que vienen por detrás»), alimentadas por otras de García Pimienta acerca de su porvenir aquí («no sé su futuro ni si se quedará hasta final de temporada») se destapa una situación personal del jugador en la que es indisimulable cierta incomodidad con lo que está viviendo en la UD. Viera siempre predicó su felicidad por ser el capitán del equipo de su tierra y nunca dudó en renunciar a más ceros en su contrato con tal de estar donde quería. Así se lo reconoció el club con el mejor contrato, con diferencia, que hay en la plantilla y otorgándole todos los galones correspondientes. Imagen corporativa, icono y emblema, franquicia y símbolo... El trato merecido por su magnitud, mayormente. Y el propio jugador no lo niega. Pero ese rictus de resignación y esa melancolía en mitad del festejo monumental del estadio delatan que algo no encaja.

Viera manejó una oferta de Arabia el verano pasado y mantiene propuestas del extranjero que podrían hacerle cambiar de aires en cuanto quisiera. Sabe que la UD jamás le pondría trabas a que pudiese mejorar sus condiciones económicas, como ya ocurrió cuando emprendió rumbo a China años atrás, y que, camino de los 34 años, con contrato hasta 2025 y una hoja de servicios impoluta, se ha ganado el derecho a decidir. No ha dicho que quiera volver a irse y en la entidad tampoco se plantean este supuesto y menos ahora, ya con la temporada en curso y atendiendo a su importancia capital en el equipo. Pero que el entrenador confiese que no sabe si va a terminar la campaña abre una rendija a la incógnita y alimenta comentarios que para nada convienen a la estabilidad del proyecto. Ampliar Miguel Ángel Ramírez, considerado «como un padre» por Viera según sus palabras, mantiene hilo directo con el 21 y conoce de primera mano cómo piensa y respira. El presidente fue el artífice de sus regresos, tanto en el merado invernal de 2015 como en sus etapas más recientes, y también ha permitido que siga de amarillo desechando tentaciones financieras de fuera. Esta relación de complicidad absoluta ha allanado siempre el bienestar del atacante en el club, además del sustento innegable de su rendimiento e implicación. Ampliar Pero, se advierte desde Pío XII, la ley de la oferta y la demanda a veces se lleva por delante todo lo demás. Si Viera quisiera activar una nueva salida de la UD de poco serviría ese cordón umbilical con el máximo mandatario de la institución, pues terminarían imponiéndose otras variables. Su suplencia ante el Villarreal, circunstancial y por cuestiones meramente competitivas y relacionadas con el calendario, terminó desencadenando una tormenta inesperada y que todos confían en que amaine con el paso de los días y desde la normalidad que ha de prevalecer. Varios miembros de la primera plantilla le han trasladado ya a Viera su apoyo incondicional como gesto de camaradería y cariño que ahora procede.