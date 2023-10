Parón lejos del descenso, pero con el expediente Viera abierto

Todos en la UD Las Palmas firmaban llegar a este parón por selecciones de octubre en idéntica situación a la actual. Con tierra de por medio con los puestos de descenso, los isleños marchan décimos en la tabla clasificatoria y con cinco puntos por encima del rival que marca esa frontera, el Celta de Vigo. También con sensaciones inmejorables al llegar la primera victoria a domicilio de la temporada y en casa de todo un equipo hecho y que está en competición europea como el Villarreal. Pero también con el expediente del capitán Jonathan Viera abierto y todavía por solucionar.

Porque todo en La Cerámica fueron buenas noticias (1-2). Los cambios en el once respondieron a las mil maravillas, el equipo batalló defensivamente con músculo y un orden casi militar y, arriba, se estuvo con cierta frescura. Coco anotó un golazo, Marc respondió con otro tanto a su merecida titularidad y hasta los que entraron desde el banquillo hicieron que el nivel ofrecido durante el partido, que fue alto, no bajase hasta que el colegiado de la contienda pitó el final del choque.

Pero, claro, también hubo un lunar. Nadie se esperaba a Jonathan Viera de nuevo sentado en el banquillo. El capitán entraba en todas las quinielas para salir en el once titular y sorprendió verle, por segunda jornada de manera consecutiva, en el banco. Fue luego de las controvertidas declaraciones que arrojó tras el triunfo, con remontada incluida y fabulosa versión la suya (gol y asistencia para el 2-1), contra el Celta de Vigo. «Las etapas se acaban, me queda muy poco ya, mi etapa se está acabando, me queda muy poquito aquí», aseveró el mediapunta amarillo.

Acto seguido, en Villarreal, y pese a que Pimienta se deshiciera en elogios hacia Viera en la sala de prensa de Barranco Seco y no viese al capitán «fuera de la UD», le dejó de nuevo en la banqueta. Dos jornadas consecutivas sentado en el banquillo. No pasaba eso con Viera desde hacía ocho años en Las Palmas. «Jonathan no ha jugado, han jugado otros compañeros, lo han hecho muy bien y todo el mundo está sumando. Ha sido una decisión táctica mía, estaba para jugar», aclaró García Pimienta tras el término de la contienda en La Cerámica.

Ampliar Viera regatea a Foyth. efe

De hecho, antes que Viera entraron tanto Marvin Park como Sory Kaba. Piernas frescas para correr a los espacios que iba a dejar el Villareal, que debía ir a por la igualada cuando caía ante su público por dos goles. El de La Feria saltó al verde de La Cerámica en el minuto 76. Yen ese tiempo le dio para disparar dos veces: una fuera por poco y otra que pegó directamente en el palo en lo que pudo ser la sentencia del 1-3. Ahí ya acabó el duelo.

Es, tal vez, la situación más delicada que le ha tocado manejar a García Pimienta desde que se hizo cargo de la Unión Deportiva. Porque ya Viera ha dejado claro, también su representante, en los micrófonos de Radio Marca, que viene de atrás y «ya en verano se le trasladó al club» esta idea.

De momento Pimienta optó por otros compañeros en Villarreal. La decisión no pudo salir mejor: primera triunfo lejos del Estadio de Gran Canaria, con una imagen de equipo poderoso. Ahora, durante este parón de selecciones, tendrá que tender puentes con un Jonathan Viera que tiene la cabeza en otro sitio, donde la presión no sea el estilo de vida. Tiene contrato con Las Palmas y hasta el siguiente mercado aún quedan unos meses que pueden hacerse muy largos.