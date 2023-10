Viera: «Quiero irme con mi familia a un lugar más tranquilo, donde no sea siempre el foco»

«Todavía estoy aquí. Quiero disfrutar de la afición del Estadio de Gran Canaria. Ya veremos cuándo será o si se prolonga o no. El tiempo y mi mente dirá cuándo es el hasta aquí». Así habló este miércoles Jonathan Viera, acaso el futbolista del momento en la UD tras sus declaraciones del pasado lunes, en la emisora oficial del club para referirse a su futuro profesional, que parece más fuera que dentro de la entidad isleña.

Viera admitió que no lo está pasando bien en el terreno de juego: «No puede ser que desde hace muchísimo tiempo no disfruto del juego. Pero sí ocurrió ante el Celta. Cuando estoy feliz, juego con esa alegría. Eso lo noté el otro día. Soy así para lo bueno y para lo malo. No sé cuánto tiempo estaré. Ha sido un auténtico placer estar en este club desde los 14 años, que me ha inculcado unos valores espectaculares».

«Siempre trato de aislarme de todo. Sé perfectamente hacerlo, porque llevo muchos años en esto. No sé si era el momento. Tampoco sé cuándo es el momento adecuado. Llevo mucho tiempo dándole vueltas y el otro día me salió. No solo de los que pienso las cosas antes de decirlas. Por eso en mi carrera he tenido situaciones como estas. A lo mejor podría haberlo hecho otro día, más calmado. Pero me salió así. Esta es la vida», argumentó a propósito de sus palabras en las que sugería su macrha de la UD.

El atacante internacional confesó que la postura que ahora tiene de irse ya la meditó semanas atrás y que si se quedó fue por ayudar a la UD: «Seguramente debí tomar la decisión en verano cuando todo pasó. El presidente y mis compañeros hablaron conmigo para que les echara una mano. Lo más normal era tomar la decisión en el verano. Tuve ofertas muy buenas Podría ser bueno para mi familia, apartarme del foco después de dos años. Pero las etapas se acaban. No es una cuestión de dinero«.

Jonathan Viera quiso, igualmente, reivindicar su legado y que pasaba por devolver al equipo a la máxima categoría: «He cumplido con mi objetivo cuando regresé. Estamos en Primera División. Seguramente si me quedo aquí conseguiré más cosas aquí. Pero quiero ir a un sitio tranquilo en el que no tenga que estar demostrando a cada rato quién soy. No tengo nada que objetar al club. El presidente sabe el aprecio que le tengo y sé el que tiene conmigo. He venido aquí porque he querido, pudiendo estar en otro lado en proyectos más grandes. Llegué a la UD Las Palmas con 14 años y solo tengo palabras de agradecimiento».

«Sé quiero irme con mi familia a un lugar más tranquilo, donde no sea semana a semana el foco del club. Es también un reto para el resto», añadió.

Y dejó abierta la puerta a lo que pueda venir si haber concretado nada: «No tengo destino todavía. No hemos hablado con nadie. Lógicamente después del otro día me ha llamado gente (representantes o equipos) para saber lo que quiero o no. No sé cuándo será el último partido con Las Palmas. No puedo decir en invierno o verano. No lo sabemos, pero tenemos decidido que la etapa está llegando al final».