Pimienta: «Viera se ha ganado decidir, pero no lo imagino fuera de la UD»

Sin miedos ni temores, la UD se desplaza a una nueva salida con el objetivo de aprovechar la todavía construcción del nuevo Villarreal de Pacheta (domingo, 13.00 horas). No va a ser fácil, puesto que cuenta con individualidades muy buenas, pero Las Palmas viene de vencer con gol en tiempo de descuento y la moral debe ayudar.

«El Villarreal está jugando Europa y eso lo dice todo. Es candidato a estar en los puestos de arriba. Lleva años haciendo las cosas muy bien y me gusta su filosofía. Tienen jugadores como Parejo, con mucho nivel y experiencia. Es muy difícil ganar, mucho más cuando juegan entre semana también. Tendremos que hacer un partidazo para sacar algo positivo de allí. Debemos sacar puntos fuera de casa», aseveró García Pimienta en sala de prensa.

«Jony entrenó perfectamente. El otro día dio una media hora muy buena, fueron treinta minutos brutales para conseguir la victoria. Julián descansó y las pruebas médicas dicen que no tiene lesión. Viajará a Valencia, pero veremos en estos dos entrenamientos si está para jugar o no», indicó en relación a Viera y Araujo y su posible participación en La Cerámica. Descartado está Alberto Moleiro, que va mejorando pero todavía le queda.

«La exigencia es máxima y eso condiciona. Estoy contento con mi plantilla. Muchas veces soy injusto porque merecen jugar otros. El otro día, Julián tuvo molestias y entró Lemos a un gran nivel. Están preparados para jugar. Estoy tranquilo porque cualquiera soluciona la lesión de un compañero», añadió el técnico amarillo.

«Contemplo a Marc de titular, pero como a Sory, Munir y Pejiño. Si me aseguras que Marc va a marcar un gol, le pondría de inicio. Pero es contra quién jugamos, los datos de los gps y muchas cosas. Marc, como el resto, está preparado. Llevaba jornadas sin jugar y revoluciona el partido. Penalti y golazo, de Primera División. Le tengo un aprecio especial. Esa es la actitud. Estoy orgulloso porque, cuando entra la gente desde el banquillo, la gente aporta mucho. Es su grandeza», comentó sobre Marc Cardona.

«Jonathan Viera se ha ganado el derecho a decidir su futuro. No sabemos cuándo. Imagino que son declaraciones que hace porque tiene 34 años y esto tiene principio y final. Pero no me imagino a Viera fuera de Las Palmas. Estoy muy contento con él», aclaró en relación a la posible marcha de Viera y sus declaraciones tras ganar al Celta.

«Veo trabajar a Escandell y me parece de primer nivel, pero el equipo necesita ahora a Valles. En pretemporada me generaron dudas. Pero estoy tranquilo porque tenemos dos grandes porteros», indicó Pimienta.

«El día de Valencia podíamos haber competido. En Girona merecimos más, incluso tuvimos ocasiones para ponernos por delante y un error nos condenó. En Sevilla sufrimos pero generamos situaciones claras de peligro. Incluso al final del partido. El día del Real Madrid, con el 2-0 el partido se acaba. Pero de resto, nos sentimos orgullosos de haber competido fuera de casa, convencido de que llegarán fuera los resultados», expuso el jefe del banquillo de la UD.

«Hay sorpresas, pero el Villarreal va a salir de ahí seguro, por potencial. Para ganarles debemos jugar de tú a tú y estar muy concentrados atrás. Ellos tienen jugadores que no nos van a perdonar fallos. Yeremy Pino no te falla. Y aprovechar las ocasiones que tengamos nosotros de cara a portería», afirmó Pimienta.

«Yeremy me encanta como futbolista, es un talento innato puro. Con muchos partidos ya en Primera a su edad, con la selección y jugando partidos cada dos o tres días. Está tocado por una varita mágica y mantiene su nivel. Por desgracia para nosotros, también está Gerard Moreno, Sorloth, Parejo y demás», halagó sobre el grancanario.

«Quique Setién era de una manera y Pacheta de otra, pero ambos quieren ganar. Con Setién priorizaban el balón y con Pacheta tal vez más verticales, cosa que me parece perfecto también. Ya Setién clasificó al equipo para Europa y con Pacheta también van a tener resultados positivos para ellos», continuó Pimienta.