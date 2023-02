El pulso de la UD late sereno ante la presión fútbol - segunda división No tiembla Las Palmas, que defiende su liderato, pese a que rivales directos como Levante, Granada y Alavés ya habían ganado

La UD camina con paso firme y ritmo poderoso en lo más alto de la tabla clasificatoria de Segunda División. Con 52 puntos, los amarillos son líderes de la categoría. Pero tiene muy cerca a todos sus perseguidores. De hecho, y sin ir muy lejos, Las Palmas exhibió cintura y nervio de acero ante el Burgos, pues tres de sus rivales directos habían jugado antes y, cómo no, habían ganado.

Antaño podían haber temblado las piernas, pero esta temporada el pulso de la UD late sereno ante la presión. No fallaron los de Pimienta en una cita con más dificultad que la que se presuponía al ver la clasificación y las últimas jornadas del Lugo. Los gallegos necesitaban sumar como fuera, pues el descenso aprieta su cuello, y la ansiedad podía haber jugado una mala pasada a los isleños en su fortín. Pero no hubo prisas. Sí ambición.

Las Palmas aplastó al Lugo a base de grandes momentos de juego. Volcó todo su fútbol por la izquierda, donde Moleiro y Viera creaban superioridades con Sergi Cardona alzando vuelo, para después girar a derecha y que Pejiño hiciese valer su cartel de juez letal. Porque cuando el de Barbate saca el látigo, la Unión Deportiva es un auténtico animal competitivo. Luego Enzo amplió la cuenta y Loren, que de paso se estrenaba como titular en su nueva casa, sentenció con su primer tanto de amarillo.

Todo salió a las mil maravillas, salvo las sanciones de Sergi Cardona y Fabio, con las que no contaba el propio Pimienta, que pegó un buen palo al lateral, ya que, a su juicio, se podía haber ahorrado hacer esa falta y ver una amarilla. Aun así, con 52 puntos en los 27 partidos disputados, el conjunto insular gobierna la Segunda División. Son ya 14 victorias, 10 empates y tan solo tres derrotas en lo que va de competición. 33 goles a favor y 15 en contra. Unos números que invitan al optimismo.

No obstante, los competidores directos tampoco fallan y lo que viene, con Butarque el próximo sábado a las 17.30 horas, se antoja vital para seguir mandando. Cabe destacar y poner en valor que Las Palmas no sucumbió al nerviosismo. El Granada, con cierta polémica, tumbó al Tenerife (2-0). El Alavés aplastó (1-4) al Zaragoza. Y el Levante, como acostumbra últimamente, siguió a lo suyo, esta vez en sus dominios frente al Andorra (1-0).

El mensaje era claro antes de que la Unión Deportiva disputase su encuentro: el que falle se cae. Pero tuvo cintura el combinado que entrena Pimienta para no solo vencer, sino convencer. Desde la goleada al Tenerife (3-1), Las Palmas no se distanciaba en el marcador. Es más, desde el asalto a La Rosaleda (0-4), los amarillos no ganaban con tanta holgura. El 3-0 al Lugo es el segundo mejor resultado del curso.

La próxima jornada, que será la 28 ya, será otra carrera de fondo y de presión. Todos l os de arriba, salvo el Alavés, compiten a domicilio. Empezará el Eibar (sábado, 15.15 horas), que visita al Lugo de Alberto Rodríguez. El Anxo Carro será un hervidero, pues la permanencia se cotiza al alza.

Le seguirán la UD en Leganés y el Levante en casa de la Ponferradina, ambos a las 17.30 horas. Ya el domingo, el Granada mide fuerzas en Huesca (13.00 horas) y el Alavés, el único que juega como local, recibirá al colista Ibiza (15.15 horas).