«¿Jugar en la UD Las Palmas? La posibilidad siempre está, ya se verá»

La oportunidad le llegó tarde, pues Alberto es un tipo que debutó en Segunda División a los 28 años, pero jamás dejó de creer. Luchó y peleó hasta hacerse un sitio. Y ya nadie le va a sacar de ahí. Ahora lidera y saca músculo en un Lugo que espera concluir la temporada logrando la permanencia en la categoría de plata.

El sábado será titular en la retaguardia gallega y disputará así su primer encuentro en el Estadio de Gran Canaria como profesional. En su tierra. En el campo en el que aún sueña con jugar como local algún día. Siempre estuvo en el radar de la UD. No esconde sus colores. Tampoco evita confesar que va a dejarse el alma por el escudo que defiende siempre con tanta garra. Su familia, eso sí, estará en la grada animándole con el corazón dividido.

–Tras el cambio de entrenador, ¿cómo está el Lugo y cómo se encuentra en lo personal?

–A nivel personal me veo muy bien, estoy bastante contento. Noto que voy creciendo cada día más, este año todo me ha ido muy bien, he jugado mucho, salvo cuando he estado sancionado. Trabajo día a día para poder demostrar de lo que estoy capacitado. En lo colectivo, bueno, está siendo una temporada algo más complicada, sobre todo en cuanto a resultados. Todo lo que abarca el entorno del club ha estado movido. Pero ahora con el nuevo míster Carrillo estamos entendiendo bien todo lo que nos pide. Necesitamos una buena racha que nos haga cambiar la dinámica y ver la luz para conseguir el objetivo.

–¿Qué les pide Carrillo? Están en descenso, pero la salvación se atisba a solo cinco puntos. Va a estar muy competido todo por abajo hasta el final.

–Ya sabes cómo es esta categoría. Ganas dos partidos y todo cambia. Nos pide compromiso, seriedad, que no nos pueda la presión y que tengamos personalidad. Este equipo está capacitado para pelear en estas situaciones y sacarlas adelante. Nos está transmitiendo. Las sensaciones con él son buenas. Estamos trabajando bien y la buena dinámica llegará pronto.

–Ante el Ibiza, rival directo, no ganaron pero tampoco encajaron. La portería a cero se antoja clave para ustedes y su pelea por la permanencia.

–Se antoja clave en esta categoría. Este año nos ha costado más. Veníamos encajando mucho en los últimos partidos. Teníamos que corregir cosas y en el último partido pudimos dejar la portería a cero. Creo que hicimos un buen partido, era un encuentro importante y merecimos los tres puntos. No pudo entrar el balón, pero esta es la línea que debemos seguir: portería a cero y a seguir creciendo para hacer goles.

–Con Alberto Rodríguez como el titán ya de esa defensa. Cualquiera le saca del once.

–Como te dije antes, este está siendo un buen año para mí, para ello llevo tanto tiempo trabajando. Espero poder ayudar al equipo en todo lo posible. Quiero ser un líder y no me pongo techo. Trabajo día a día para ayudar al equipo y crecer personalmente.

–Será, seguramente, su primer partido como profesional en el Gran Canaria. ¿Qué sentirá?

–Estuve el año pasado, pero no tuve minutos. Esta vez parece que sí se hará, vengo jugando todo y estoy al cien por cien. Será muy especial porque tengo a mi familia, a mis amigos y es el equipo de tu tierra al fin y al cabo. Contento y con muchas ganas.

–Enfrente tendrá dinamita: Marc Cardona, Pejiño, Moleiro, Viera y ahora Loren.

–En Segunda todos los partidos con complejos, pero cuando te enfrentas a un equipo como la UD, con esas individualidades que mencionas, que son de Primera, es más difícil aún. Es una plantilla para conseguir el ascenso. Ahora firman a Loren, con el nivel que tiene. Nosotros debemos tener claro el trabajo que hay que hacer y estar concentrados. Debemos competir cada acción para poder rascar algo.

–¿Cómo esperan meter mano a una UD que marcha primera en la tabla y que concede muy poco?

–Lo primordial es contrarrestar su buen juego. Será difícil porque tienen futbolistas de mucha calidad. Estaremos juntos, en bloque, como equipo. Y tenemos potencial con nuestras transiciones, que se nos dan bien. Pero para competir contra Las Palmas tendremos que estar al doscientos por cien.

–Si pudiera borrar a algún jugador de Las Palmas de la alineación de este sábado, ¿a quién se cargaría?

–Si fuera egoísta, quitaría a más de uno -ríe-. Pero este tipo de partidos, con esos jugadores enfrentes, hace que te crezcas. Yo quiero demostrar que estoy capacitado para competir contra futbolistas de este nivel. Pero es verdad que si pudiera quitar a uno es a Jonathan Viera, que lleva todo el cotarro. Tiene un nivel espectacular. No voy a descubrirlo yo ahora, le quitaría a él -ríe más-.

–Enfrente tendrá también muchos amigos.

–Tengo amigos, compañeros y gente que vas conociendo del fútbol. De esta profesión todos nos conocemos. Eso lo hace aún más especial. Tengo ganas de que llegue el partido y poder demostrar.

–Y su familia en la grada con el corazón un poco dividido.

–Ahí estarán mis padres, mi hermana y algunos amigos. Por eso te digo que va a ser muy especial, por muchos motivos.

–Acaba contrato en junio de este mismo año, ¿dónde estará la temporada que viene? Dicen que tiene muchas novias.

–Quedo libre en junio y que te lleguen esos rumores siempre es bueno porque justifica y acredita tu trabajo. En ese aspecto estoy contento, rindiendo a buen nivel. Quiero seguir creciendo y ya se verá. A día de hoy no lo pienso, mi objetivo es conseguir la salvación con el Lugo. Luego ya se verá. Está claro que todo lo que pueda ser mejorar y crecer en todo, bienvenido sea.

–Nunca es tarde para lucir el amarillo. Con Cristovinho como agente y su buen hacer, sumando que ya estuvo en el radar de Las Palmas cuando todavía jugaba en el Tamaraceite, ¿se ve fichando por la UD?

–Bueno -ríe-. Cristovinho es mi agente y ya sabemos todos de la buena relación que tiene con todos ellos. La posibilidad obviamente está, pero vamos a ver qué pasa. Estoy centrado en lo que tengo que estar. Lo que venga para mejorar, bienvenido.