A Pimienta le vale lo que ya tiene aunque la UD no renuncie a fichar

Con el cierre del mercado al caer, el plazo para transferencias estivales se clausura este viernes, en la UD viven con serenidad estos días que en otros clubes sí presentan mayor ajetreo e inquietud. Haber hecho los deberes con anticipación y tener la plantilla cerrada, salvo que aparezca el central que terminaría de cubrir el cupo. García Pimienta ha admitido que ese último esfuerzo solo se dará si se pone a tiro de las condiciones económicas que maneja la entidad y, además, cumple con el requisito de estar al nivel de lo que ya se tiene. Pero también ha comunicado a los dirigentes que, de quedarse como está todo, hay equipo para competir y pelear por la permanencia con garantías.

Pimienta valora el esfuerzo realizado por Miguel Ángel Ramírez y Luis Helguera para conformar el grupo que tiene a sus órdenes con una política de fichajes en la que se mezclan futbolistas con amplio recorrido y experiencia (Munir, Herrera, Sinkgraven, Javi Muñoz) con otros emergentes (Araujo, Perrone, Escandell, Mármol o Kaba), además de conservar el núcleo duro de la campaña del ascenso. Y también ha ido observando una progresión en las prestaciones y el rendimiento colectivo, como bien se pudo comprobar en el último encuentro frente a la Real Sociedad.

Esos brotes verdes unidos a la aportación que Moleiro o Perrone, quienes aún no han debutado y han de ser diferenciales en sus planes, invitan al preparador catalán a no tener inquietudes respecto a los recursos que le han puesto a sus órdenes.

La bala del mercado invernal tampoco se pierde de vista si, finalmente, deba utilizarse, como en su día también deslizó Ramírez.

La postura en Pío XII es la de estar alerta hasta última hora por si surgiera lo que se quiere y blindados los mejores activos para mayor certidumbre. El interés del Sevilla por Coco, que no se ha traducido en oferta formal alguna, no ha alterado en ningún caso el clima de optimismo y confianza que reina en la UD, toda vez que el planteamiento, en lo que respecta a posibles salidas, es el mismo de los últimos tiempos: o llega una oferta irrechazable en términos financieros, o no hay caso. Ya ocurrió el verano pasado con Moleiro y el Barcelona, con una posición de fuerza que terminó imponiéndose y con Coco, en todo caso, sucedería lo mismo.

La carpeta de Sergi Cardona, que se anunció como traspasado y que no se ha movido, sí parece cerrada, pese a su negativa a renovar y la posibilidad de que a la finalización de su contrato en junio de 2024 se vaya sin dejar un euro en las arcas. La lesión de Sinkgraven le ha convertido en titular indiscutible en el carril zurdo y nada anuncia a que su futuro presente novedades a corto plazo.

Luis Helguera, no obstante, sabe que su obligación es la de estar atento al mercado, atender ofrecimientos y estudiar perfiles de posibles futuribles, pero ahora lo hace confortado con la conformidad del entrenador con la actual plantilla y sin urgencias de ningún tipo.

El mejor escenario, sin duda, para evaluar si merece la pena una alta más o quedarse como están.