UD Las Palmas, en directo: Luis García analiza el encuentro del conjunto amarillo frente al Mirandés
El partido tendrá lugar el lunes 8 de diciembre a las 17.30 horas en el Estadio de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria
Sábado, 6 de diciembre 2025, 09:25
Comenta
El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis García, analiza en rueda de prensa el partido que su equipo juega este lunes contra el Mirandés, en el Estadio de Gran Canaria.
🎙️ Este sábado, a las 9:30, en la Ciudad Deportiva, rueda de prensa de nuestro entrenador, Luis García, previa a #LasPalmasMirandés.#Youtube y #UDRadio#LaUniónHaceLasPalmas #SeremosMásUnión pic.twitter.com/nDJTlZjvM2— UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) December 5, 2025