Urgente Luis García: «A nosotros no nos engaña la posición del Mirandés»
Imagen de archivo de Luis García en rueda de prensa. Coeber

UD Las Palmas, en directo: Luis García analiza el encuentro del conjunto amarillo frente al Mirandés

El partido tendrá lugar el lunes 8 de diciembre a las 17.30 horas en el Estadio de Gran Canaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 6 de diciembre 2025, 09:25

Comenta

El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis García, analiza en rueda de prensa el partido que su equipo juega este lunes contra el Mirandés, en el Estadio de Gran Canaria.

