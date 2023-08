Última semana de un mercado de la UD de Champions con City, Madrid y Barça

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La UD entra en la última semana del mercado estival con los deberes hechos y pendiente de si puede añadir o no un central a la plantilla. Ese último esfuerzo para apuntalar la defensa, deseo explícito de García Pimienta, no es un imperativo innegociable, bien cubierta la plaza en estos momentos por Mika Mármol, Álex Suárez, Coco y Eric Curbelo. Si surgiera alguna opción interesante, al alcance y que se adapte a las necesidades del club, no habría dudas en acometer esta incorporación. Pero todo desde el escenario de la tranquilidad que da haber cubierto ya las cuestiones esenciales propuestas en materia de altas.

Y es precisamente en las transferencias y gestiones culminadas donde se constata el nivel en el que se ha manejado la dirección deportiva liderada por Luis Helguera, que ha cubierto negociaciones con los mejores clubes del panorama continental. Mánchester City, Real Madrid y Barcelona son algunos de los escudos que han tenido tratativas con la UD en las últimas semanas. Sin olvidar al Leipzig, también de Champions, y con el que se acordó un partido amistoso en el marco de las relaciones bilaterales ya establecidas anteriormente. «No todos los equipos tienen la posibilidad de lograr un encuentro de preparación en términos tan ventajosos y con un rival como el Leipzig en su campo, con el impacto que eso tiene en Alemania», deslizan con satisfacción desde la UD. En marzo, tanto Patricio Viñayo, director general, como Luis Helguera visitaron las instalaciones del club teutón y celebraron reuniones con dirigentes germanos. Ahí se localiza el origen del ensayo del pasado 5 de agosto en el Red Bull Arena. En Pío XII se valora, además del posicionamiento indudable que dar militar en la Primera División, esta agenda privilegiada de contactos y que prestigian, más si cabe, la marca propia. Las cesiones acordadas con el City de Perrone y con el Madrid de Marvin, además de las operaciones de Julián Araujo y Mika Mármol con el Barça, por la que se comparten los derechos económicos del jugador al 50%, amplifican el alcance de la UD y, al tiempo, consolidan puentes de comunicación para el futuro. Con el Barcelona, de hecho, ya son varios años de intereses cruzados, con Pedri (2019) como nombre estelar de una lista en la que anteriormente se añadieron los nombres de Samper (temporada 2017-18) o Ruiz de Galarreta (2018-19). Poder acceder a estas multinacionales con eco en los cinco continentes ayuda en el crecimiento integral que se pretende y para el cual se han profesionalizado las estructuras.