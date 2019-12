Pepe Mel: «No me preocupa entrar ahora en ‘play-off’, sino ganarle al Numancia»

El técnico madrileño cree que una tercera victoria consecutiva reforzaría la "confianza" del grupo, porque prolongarían la "buena línea" de los últimos encuentros, y ha restado importancia al hecho de meterse ahora mismo entre los seis primeros clasificados.

"No me importa ganar los tres partidos que faltan para acabar el año y la primera vuelta, y no meternos en los playoff, porque lo importante ahora es sumar los puntos", ha explicado este sábado en la rueda de prensa previa al choque ante el Numancia.

Del conjunto soriano ha destacado que tácticamente es un conjunto "muy sobrio" y que combina tanto el juego "al espacio" como el fútbol "combinativo"; en definitiva, considera que es un "buen equipo dentro de la categoría", sobre todo porque "lleva a rajatabla lo que saber hacer".