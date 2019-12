Enésima oportunidad para Mauricio Lemos

Pocas oportunidades más tendrá Mauricio Lemos si no aprovecha la de este domingo a las 17.00 horas en el Estadio de Gran Canaria ante el Numancia. Las bajas obligadas por sanción de Aythami Artiles y Martín Mantovani harán que Pepe Mel se vea obligado a poner una nueva muralla en el medio de la zaga para el próximo duelo. Hasta ahora la pareja formada por el de Arguineguín y el argentino está siendo la clave para obtener buenos resultados. Una combinación de virtudes dadas por la madurez y la experiencia que se revalorizan en un categoría como la Segunda División, pero con la que no podrá contar Mel este próximo fin de semana.

Salvo sorpresa, quienes ocuparán sus puestos serán Mauricio Lemos y Deivid. El canario ha disputado dos partidos completos este curso ante Alcorcón y Mirandés y no desentonó tanto como sí lo ha hecho el uruguayo esta temporada. El charrúa ha estado poco acertado desde que volvió a la isla tras su paso por el Sassuolo italiano. Pepe Mel dio un voto de confianza en él este pasado verano. El entrenador madrileño tenía la idea de que fuera uno de los fijos en el once cada semana, pero las actuaciones que ha cuajado hasta ahora le han alejado de esa idea, hasta tal punto que la semana pasada ante el Extremadura, el uruguayo no entró en la convocatoria de 18 jugadores. El punto álgido de su letargo este curso lo tuvo en el partido ante el Zaragoza (derrota por 3-0), donde cometió errores impropios de un profesional e incluso fue expulsado.

Mauricio Lemos encara una semana muy importante para su futuro inmediato dentro de la plantilla. El charrúa renovó cuatro años más este pasado verano tras ganarse la confianza ciega de Pepe Mel y del club amarillo, el cual dio todo para ampliar su periodo de servicio, a pesar de que el último mercado estival tuvo un pie y medio fuera del equipo debido al famoso tema salarial que requería LaLiga para poder competir en la categoría. Ante el Numancia debe mostrar su mejor versión para convencer al público como a su técnico y así revalidar su puesto, como mínimo, de tercer central. La juventud es uno de los argumentos que aún le favorecen para seguir teniendo fe en él. Tan solo tiene 23 años a pesar de su dilatada carrera como jugador de la Unión Deportiva. Mel sabe el potencial que es capaz de sacar y quiere exprimirle para que vuelva a ser el futbolista que encandiló al mundo del fútbol cuando fue pretendido por el Barça o cuando fue seleccionado por el combinado nacional absoluto de su país.

La pérdida de Álvaro Lemos también le facilita la entrada en la pizarra del míster para este domingo. Curbelo es el parche en el costado derecho mientras el gallego sigue en la enfermería. El grancanario ha recuperado la forma y Mel está contento con su rendimiento, por lo que parece que seguirá apostando por el de Santa Brígida hasta la vuelta de su único lateral diestro y pieza clave hasta el momento de su lesión. Este factor también se alía para que el uruguayo este en el centro de la zaga ante los numantinos, pues Curbelo no será una opción en su posición. Alex Suárez es otra de las cartas que tiene Pepe Mel a su disposición, aunque su escasa experiencia puede que no convenza al técnico en un choque en el que no se pueden permitir fallar el tiro si quiere optar a acabar el año en puestos de Playoff. Lemos y la UD se juegan mucho el domingo.