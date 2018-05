Paco Jémez y sus números siniestros

El balance de Paco Jémez al frente del equipo no puede ser más desastroso, a la luz de unos números que le distinguen, para mal, entre todos los técnicos de la historia del club. No hay precedente en esta nefasta aritmética y pone en la frontera a un Jémez al que la entidad le dio una segunda oportunidad a finales de año con la esperanza de que reflotara un equipo que ha descendido a Segunda División con cuatro jornadas de antelación. El próximo sábado, en Ipurua, cumplirá una vuelta completa al frente del equipo. El Eibar fue, precisamente, el rival con el que inició esta aventura a inicios del mes de enero. Fue un debut agriado por una derrota (1-2) que, sin saberlo, sería la metáfora de todo lo que esperaba después.

Que Jémez ha sido un fiasco no lo discute nadie dada la evidencia aplastante de los resultados. No es culpa exclusiva suya el desastre de proyecto que todavía sigue en competición. Pero tampoco se puede ocultar su aportación negligente al hundimiento clamoroso de una plantilla en la que tuvo voz y voto para remodelar en el mercado invernal. La UD le dio poderes inéditos en su afán por eludir el desastre. Tiempo de meditación (en plena crisis, le esperaron varias semanas mientras disfrutaba de unas vacaciones familiares), vía libre para contratar profesionales de su confianza (trajo tres auxiliares), contrato jugoso con independencia de la consecución de objetivos (cobrará, según fuentes consultadas, una cifra que ronda el millón de euros por cinco meses de trabajo), un código disciplinario personalizado (expulsó de la entidad, sin consultar a sus superiores, a Rémy y Tannane), fichajes de catálogo (Peñalba, Aguirregaray o Gálvez vinieron por petición expresa suya) y voz y voto en bajas y descartes (liquidó a Aythami Artiles y admitió que no le interesó la posibilidad de repatriar en el mercado invernal a un Araujo que hoy triunfa por todo lo alto en Grecia). Lo único que escapó a su mapa de influencia fue la salida de Viera al fútbol chino, operación que, según sus palabras, estuvo a punto de provocar su dimisión («debí de irme en aquel momento», ha manifestado en varias ocasiones) y tampoco se le puede achacar la incorporación de un futbolista lisiado e incapacitado para jugar (Emenike).