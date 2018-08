Otero acelera: Vendrán cinco fichajes más

La UD se va a convertir, definitivamente, en el equipo protagonista y agitador del mercado de fichajes estival en Segunda División. Entre entradas y salidas no tiene competencia, pero, lejos de quedarse en lo hecho, en los despachos se trabaja para cerrar hasta otras cinco incorporaciones. Un lateral zurdo, gusta Galán del Córdoba, otro interior, se espera por Dani Pacheco (Getafe), dos centrocampistas más (Timor para el perfil más defensivo y Ruiz de Galarreta como enganche) y un delantero (sigue presente la opción de Jorge Molina) componen la lista de la compra pendiente de Toni Otero, quien confía en poder anunciar novedades en la semana que hoy comienza. Pese a que el plazo de adquisiciones no finaliza hasta el 31 de agosto, en la UD querrían no tener que aguardar hasta el final para tener todo lo que se pretende, aunque no se descarta que se agoten los plazos. Y es que hay operaciones en curso que requieren de paciencia extrema y alguno de los nombres mencionados podrían no cristalizar hasta el límite reglamentario. Manolo Jiménez, informado al detalle, está preparado para los dos escenario: arrancar frente al Reus con el plantel cerrado o dejar sitio libre para que, ya iniciada la Liga, lleguen uno o más futbolistas nuevos.

La idea de tener dos jugadores por puesto está detrás de esta estrategia tan generosa en lo que respecta a altas. Una temporada larga, en la que se darán coyunturas positivas o otras no tan buenas, con la segura incidencia de lesiones y sanciones, además de rendimientos al alza y a la baja, hace que el entrenador quiera blindarse y tener un abanico amplio de posibilidades, con el refuerzo extra de que muchos de sus jugadores puedan actuar en varias demarcaciones según las necesidades que surjan.

Jiménez, además, está convencido de que todos los integrantes de la plantilla tendrán su cuota de protagonismo, pues prevé una política de rotaciones para evitar desgastes excesivos. Entiende que, pese a sus preferencias, habrá momentos para todos y más en el inicio de la campaña con la disputa de la Copa del Rey como frente paralelo.