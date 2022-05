Mfulu dispara alto: «Sería bonito jugar un derbi en el playoff»

La UD Las Palmas visita este domingo (19.00 horas) al Sporting de Gijón para sellar su participación en los playoffs de ascenso a Primera División. Y, aunque todavía falta por sumar un punto, el optimismo en el grupo es fuerte. Con los pies en la tierra, sí, pero con la moral disparada y la ambición por los cuatro costados. Así lo dejó claro el centrocampista Nuke Mfulu en sala de prensa.

El medio, vital en la sala de máquinas y tras cuajar un partidazo ante el Real Oviedo (2-1), considera fundamental mantener la concentración. « Vamos a jugar en Gijón con la intención de ganar y sumar los tres puntos. Cierto es que el empate es suficiente, pero vamos a ir a ganar el partido», dejó claro Mfulu.

« El sábado hubo una locura completa, un ambiente increíble. Desde la guagua al partido, fue un momento único, de los que queremos disfrutar todos como jugadores. Fue el mejor ambiente», continuó el congoleño.

El congoleño sabe que Las Palmas ha sabido aprovechar su oportunidad. «Aún no pensamos en los playoffs, queda un punto por conseguir y un partido por jugar. Al menos, pelearemos por sumar ese punto y lo dejaremos todo para entrar. Luego, estamos preparados para competir con cualquiera. En este momento de competición no hay miedo. Sería bonito jugar un derbi en la promoción de ascenso», dibujó sobre el escenario que podría darse.

«Se parece un poco a la temporada con el Elche, donde me metí en playoff, pero al final es totalmente diferente a todos los niveles. No es lo mismo, yo al menos no lo vivo igual, aunque se parece», comentó sobre su anterior ascenso, con el Elche, a Primera División.

El jugador, que llegó a la UD Las Palmas el pasado verano en el mercado de fichajes, admite sentirse especial en cada partido gracias al apoyo de los suyos. «Me siento muy bien, contento con lo que estoy haciendo últimamente. Tuve un momento duro en enero, con malas sensaciones, y ahora estoy mejor. Le agradezco a la afición ese cariño que recibo cada partido. No es algo normal, por eso lo agradezco al máximo», dijo.

«No me parece extraño el sentimiento de la afición del Sporting. Su rival histórico es el Oviedo, pero el club querrá acabar la temporada de la mejor manera, como todo el mundo. Nosotros no tenemos dudas de que el Sporting va a intentar ganar el partido. Nos encontraremos a un Sporting difícil, eso seguro», aseveró en tanto en cuanto al rival del domingo.

«Estamos orgullosos de tener un capitán como Jonathan Viera»

« Nada que añadir de Jonathan, estamos orgullosos de tener un capitán como él. Tiene todo el equipo a su espalda. Yo, que he jugado en Primera, te puedo decir que Viera puede jugar en cualquier equipo de Primera», halagó sobre Jonathan Viera.

« Tenemos muchos jóvenes aquí, pero son muy maduros para la edad que tienen. No tengo ningún problema para entender el fútbol con ellos, estoy muy orgulloso de compartir con ellos. Son maravillosos», comentó sobre los canteranos.