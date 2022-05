Pimienta: «Estábamos esperando esta oportunidad y la vamos a aprovechar» fútbol El técnico de la UD no tiene «ninguna duda» de la respuesta del equipo este sábado ante el Oviedo y en un Gran Canaria lleno

García Pimienta, entrenador de la UD, no pudo expresarse con mayor optimismo este viernes, en víspera del trascendental encuentro frente al Oviedo (sábado, 21.00 horas), en el que su equipo se juega gran parte de sus opciones de clasificarse para la promoción de ascenso a Primera División, siendo el triunfo una condición ineludible para el objetivo. «Estábamos esperando este momento y no me cabe ninguna duda de que vamos a aprovechar la oportunidad», significó.

«Me quito el sombrero por el trabajo que están realizando estos jugadores, con una gestión brutal en las últimas jornadas para ganarse estar en esta situación. Todos soñábamos con jugar en casa, con un campo lleno, y va a ser así. La afición nos hará más fuertes«, expuso.

Abundando en el factor ambiental, y a propósito de la masiva respuesta de los seguidores, que colmarán el Gran Canaria, algo que no sucede desde 2015, dijo: «Teníamos muchas ganas de ver el campo lleno y los jugadores han visto reflejada en la afición lo que han hecho. Nos sentimos muy orgullosos de la respuesta de la gente y será un punto más a favor nuestro. Estamos mentalizados«.

Pimienta espera un encuentro «muy complicado» frente a un Oviedo que, significó, «no solo es su delantero Borja Bastón» y cuya campaña calificó como «magnífica».

«No sabemos lo que hará el rival, pero nosotros no vamos a renunciar a nuestro estilo, a nuestra manera de jugar. Queremos ser protagonistas con el balón, ir desde el primer minuto a por el triunfo, darle ritmo, apretar en la presión tras pérdida... Que se vea todo lo que nos estamos jugand«, añadió.

El preparador catalán, que tiene a toda la plantilla disponible salvo los lesionados de larga duración Coco, Loiodice y Hernani, significó su agradecimiento a Miguel Ángel Ramírez por el apoyo que siempre le ha brindado: « Tras la derrota ante el Girona, que fue muy dura, desapareció el presidente y apareció la persona. Nos fuimos a cenar, no hablamos de fútbol, me dijo que todo saldría bien... Y ese gesto lo tengo muy presente«.