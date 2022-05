Viera: «Que nadie piense que vamos a ir ganando desde el minuto 1, el partido va a ser muy largo»

Si alguien da la cara en los momentos trascendentales, es el capitán. Y si, además, el que porta el brazalete es Jonathan Viera, se puede confiar en las palabras que salen por su boca. El de La Feria analiza la batalla ante el Oviedo (sábado, 21.00 horas) como un partido a vida o muerte en la pelea por una plaza de los playoffs de ascenso. La victoria se va a quedar en casa.

Llega en una racha imperial Las Palmas y quiere continuar sumando triunfos como locos. «La semana tiene que ser igual. Las cosas están yendo bien y no hay que cambiarlas. Sabemos que es un partido importante para disfrutar y hacer feliz a la afición», inició Jonathan Viera.

La afición va a responder, pues se espera un lleno hasta la bandera, y el equipo debe notar su aliento. «Es un encuentro bonito, yo sabía que la afición no iba a fallar porque nunca fallan. Saldremos a ganar», indicó el capitán.

Así pues, el reciente ganador del Premio CANARIAS7-Germán Dévora espera ansioso el partido ante el Real Oviedo. «Cuando llevas muchos partidos encima, a los chavales que tienen menos experiencia les dices que solo es fútbol. Que no va a pasar más nada de lo que ya ha pasado. Debemos tener tranquilidad y los que tengamos esa suerte de jugarlo, hacer lo que hacemos: jugar al fútbol, competir y ganar».

«Si me sacan la quinta amarilla, jugará otro compañero. Los partidos se dan como se dan y si hay que hacer una falta que me saque tarjeta, habrá que hacerla», comentó sobre el hecho de estar apercibido y poder perderse la cita en El Molinón.

«Me imagino un partido intenso y en el que tendremos que hacer las cosas muy bien. Pero debemos salir desde la tranquilidad, porque va ser largo. Serán 94 o 95 minutos, no podemos creer que vamos a ganarlo desde el minuto 1, ni nosotros ni la afición», comentó el jugador de la UD Las Palmas.

«Debemos salir desde la tranquilidad, va a ser largo»

«He vivido muchos partidos importantes aquí, pero ahora tengo una sensación de ilusión que hacía tiempo que no vivía. La gente está viendo que los chavales están haciendo un esfuerzo tremendo y me pone muy contento ver la ilusión de todo el mundo», relató el futbolista.

« Cada vez tengo más responsabilidad, pero sigo disfrutando. Ya no tengo 18 años ni esa cabeza. Me sigo diviertiendo, está claro, no malinterpreten mis palabras«, aclaró.

«Estoy contento por el premio, vota la afición y es muy bonito. Ojalá podamos dedicarle el premio y la victoria a la afición este sábado», halagó Viera tras conquistar su segundo Premio Canarias7-Germán Dévora.

«Valerón es único e irrepetible. No va a venir nadie con ese talento y esa calidad. Para mí fue un orgullo estar a su lado. Los años que estuve con él me sirvieron para tener cabeza», dijo sobre la figura de Valerón como líder y el rol ahora que tiene el propio Viera en el vestuario.

« Si no nos metemos en el playoff sería una desilusión. Fracaso no, porque no hemos fracaso, si no lo conseguimos, lo haremos el año que viene», aseveró sobre la posibilidad de no entrar en promoción de ascenso.

«Hemos trabajado más que nunca y estamos más juntos que nunca. Hay mucho compañerismo en el equipo y se nota en el campo. Hay sacrificio. La gente que está detrás de nosotros ha hecho un trabajo tremendo. No podemos dejar pasar esta oportunidad el sábado», continuó el profesional, siempre cargado de tranquilidad.

«Hablo mucho con los chavales, como todos. Son muchos partidos y yo sé de qué va esto. Si estoy nervioso yo, imagina los chiquillos de 18 años. Sé lo que piensan ellos porque a mí también se me hacían eternas las semanas», indicó sobre los consejos que hace a los canteranos.

«A la gente poco hay que decirle. Siempre están ahí. Después de lo que viví en Alcorcón el otro día fue increíble. Tenemos que salir a disfrutar. Va a ser bonito. Tenemos que ganar y hacerles disfrutar a ello, que para eso van al campo», afirmó Viera.

«Miedo no tiene nadie, respeto sí. Cuando tenía 18 o 19 años no me entraban como me entran hoy en día. Incluso creo que me pegan más que a nadie. Pero sí noto el respeto que me he ganado. Es un gusto ver las palabras que me dedican muchas veces. No es fácil, cuando pierdes un partido, que venga alguien y te dedique palabras como las que me han dicho los últimos partidos», siguió.

«El cuerpo técnico que tenemos es espectacular y lo dije cuando los resultados no eran bueno. Trabajan muy bien, son íntegros y muy buenas personas y eso es muy importante. Yo no renuevo, no soy el presidente, pero ojalá estén aquí muchos años. Valen mucho», halagó a García Pimienta y su cuerpo técnico.

Amor por los colores

«Estoy donde quiero estar y ojalá las piernas me duren mucho tiempo para dar alegrías a mi gente. Nunca podremos salir de dudas de si tengo nivel o no para jugar en el Barça», aseveró.

« Es complicado acostumbrarse a ganar. Hay pocos que se acostumbran. Ganar y ganar es jodido si luego tienes que pensar en volver a ganar. La gente se relaja. El equipo debe estar preparado para lo que se nos viene. Confío. Estamos preparados», confesó.

« Jesé sabe lo que nos jugamos. Va a ser un partido muy bueno. Estamos todos en lo mismo y estoy seguro de que va a meter goles», concluyó el capitán de la UD Las Palmas.