Loren ha caído de pie

Loren Morón ha caído de pie en la UD. Dos semanas después de su llegada, la adaptación que ha experimentado al equipo y al vestuario no ha podido ser más satisfactoria. Titular desde que está en nómina, con un gol ya en su haber tras dos encuentros, el atacante marbellí cedido por el Real Betis ha derribado todos los clichés que acompañan al mercado invernal de fichajes. Frecuentemente, los futbolistas que se enganchan a un proyecto a mitad de camino necesitan un margen de tiempo de asimilación sin que la competición espere por nadie. Kaptoum, sin ir más lejos, está en eso.

Pero Loren, que llegaba «entrenado» de su equipo anterior, como así ha resaltado García Pimienta, protagoniza, felizmente, un caso al margen. En Burgos, el día de su debut, se le vio integrado en los automatismos. «Hizo 65 minutos muy buenos, a un grandísimo nivel ante una defensa muy contundente. Hemos sumado otro jugador a la causa», afirmó entonces Pimienta al ser cuestionado por su nueva pieza ofensiva. El futbolista, por su parte, redundó en lo «cómodo» que le habían hecho sentir sus compañeros desde el primer momento en Gran Canaria.

Cinco días después de su estreno, repitió entre los elegidos y, además, colaboró en el 3-0 al Lugo con un gol que llevó su firma, aunque llegara de una manera estrambótica, rebote de por medio. «Estoy contento con mi gol, que no es el más bonito que me he metido en mi carrera. Pero ha valido. Me dio el balón de Eric, que lo centró... Pero es gol», comentó en el Gran Canaria.

Además de las cualidades que le adornan como hombre de llegada al área y recursos en el remate, avales que le han traído como apuesta para reforzar una vanguardia ya de jerarquía, en el club ponderan su calidad humana, la modestia que no ha dejado de exhibir ( «si me toca jugar de inicio o salir de suplente, lo que quiero es ayudar», comentó ya en su presentación) y el hambre competitiva que demuestra con su predisposición al trabajo diario.

Ni bajar de Primera a Segunda le supone a Loren receso alguno en las ganas de sumar. Las referencias que obtuvo Luis Helguera respecto a su personalidad y comportamiento, factores que se cuidan y mucho en la UD por encima de goles y virtudes con el balón, se han visto refrendadas punto por punto, lo que supone el añadido deseado a una plantilla que ya se estaba justificando a lo grande cuando él llegó.

Perspectivas

La prueba del algodón está resultando del todo satisfactoria y, desde la prudencia, porque las dos partes acaban de iniciar su aventura conjunta, el pálpito de que ha sido una maniobra acertada ya es mayoritario tanto en Pío XII como en Barranco Seco. Esa opción de compra no obligatoria va camino de cobrar cuerpo si todo continúa de igual manera y se materializan los objetivos propuestos.

«Y todavía nos va a dar mucho más», deslizan en la UD a propósito de un Loren que está próximo a alcanzar su pleno rendimiento. Sentirse importante y uno más en el grupo, además de haber tenido el don de la oportunidad a las primeras de cambio inaugurando su cuenta anotadora, factor siempre capital en los delanteros, conforma la avanzadilla de lo que está por venir. Un mejor Loren en una UD con fragancias de ascenso.