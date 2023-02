Ni el debut de Loren logra hacer daño al Burgos

El noble arte de saber competir. Si no ganas, al menos intenta no perder. Porque todo lo que sea sumar es capital para el líder. Las Palmas planteó un partido serio, de candidato al ascenso, con tablas, en un campo complicado en el que llegó el debut inmediato de Loren Morón. El Burgos, junto como acostumbra, embarró todo lo que pudo el fútbol isleño. Ahí los de Pimienta no fueron capaces de encontrar el brillo que les caracteriza. Y aun así Moleiro casi sella el triunfo con un tiro al palo.

Sorprendió ver a Loren de inicio y a Pejiño sentado en la banqueta, pero Pimienta tenía estudiado hasta los momentos en los que el Burgos iba a estornudar. De hecho, desde bien pronto comenzó a hacer daño Las Palmas. Con Marc mordiendo en la derecha y el propio Loren descargando en la frontal, Viera avisaba con un misil alto a los nueve minutos de juego. Acto seguido, otra intentona, también desde fuera, esta vez de Fabio. Combatía el frío la UD con nervio y valentía.

Querían los amarillos jugar y, con la permisividad arbitral, costaba a veces trenzar jugadas. A Eric, encima, le sacaron una amarilla cuando no había hecho ni falta. Ya estaba condicionado el satauteño. Con el paso de los minutos, el Burgos sacaba los tentáculos y costaba intuir zonas en las que hilar fútbol. Marc se pegaba en banda, donde tiraba caños en busca de la verticalidad, a Viera lo amarraban en corto y Loren no cogía vuelo. Los locales iban fuertes y Coco no se cortaba para hacer lo mismo. Las chispas derretían el hielo.

Superado Enzo en la sala de máquinas, costaba un mundo atisbar cualquier indicio de poder meter mano a Caro, que hasta le sacaba con el pecho una vaselina famélica a Loren. El marbellí se engranó con regates y disputas defensivas poco antes del descanso. Ya dejaba detalles.

Tras el intermedio, Álvaro Valles se hacía grande para impedir que el Burgos se adelantara tras tapar un mano a mano a Areso. En el 64 movió ficha Pimienta, que sacó a Marvin por el debutante Loren. Marc centraba su posición y se colocaba como delantero centro luego de hacer kilómetros tirado a la línea de cal.

Entre las tinieblas y el fango envió un poema Moleiro a la madera. El tinerfeño regateó hacia dentro y le metió curva para dejar casi mudo El Plantío. Caro estaba vendido, pero la pelota no quiso besar la red. Fue la ocasión más clara hasta el momento. Puro veneno Alberto.

El reloj no daba tregua y se quedó sin tiempo Las Palmas para lograr los tres puntos, pero las tablas mantenían el liderato y dejaban a los de Pimienta dos puntos por encima del Levante, segundo clasificado, y del Eibar, tercero. Al final, en el tiempo de descuento, casi se lía la faena, pero por suerte se le escapó la bola a Valles hacia el saque de esquina. Punto, y gracias, que habrá que hacer bueno contra el Lugo el próximo sábado en el Gran Canaria.