Loren: «El Tenerife se interesó y lo agradezco... Pero aquí todas las partes fueron a una y por eso vine»

Loren Morón ya luce de amarillo de la UD y se mostró feliz de su elección de recalar en el equipo grancanario como así lo evidenció este martes en su presentación en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. El delantero andaluz manejó varias propuestas en el mercado invernal para salir del Betis y terminó eligiendo a Las Palmas por encima, entre otros, del CD Tenerife.

«El Tenerife se interesó en mí y lo agradezco. Me han educado así. Pero aquí las tres partes fueron a una, por el mismo camino, y por eso vine. Con la UD todo fue bastante rápido. Vine porque creo que puedo encajar, conozco a gente en el vestuario, me gusta el estilo de juego y creo que me voy a sentir muy bien aquí«, expuso.

Loren espera «demostrar el mejor nivel» que tiene y declaró estar «a disposición» del entrenador, pues no ha parado de ejercitarse en la disciplina del Real Betis.

Cuestionado por sus preferencias a la hora de jugar, acalaró que se adapta «a todo»: «Si tengo que jugar solo arriba, con otro compañero, si me toca ser suplente trabajaré al máximo... No tengo problema en dar lo que quieran de mí».

Además, evitó ponerse un objetivo en cuanto a la faceta anotadora: «No me marco un número de goles porque también puedo ayudar con fútbol y asistencias».

Luis Helguera, director deportivo del club, se felicitó por este fichaje que, a su juicio. «hace más versátil» a la plantilla que dirige García Pimienta.