El liderato y la supremacía de la UD no trastocan la hoja de ruta de Pimienta

Que todo está saliendo rodado y bien dado no significa que no vendrán momentos de cierta incertidumbre en la UD Las Palmas. Con 26 puntos y en lo más alto de la tabla clasificatoria, el conjunto amarillo está cuajando una temporada soberbia, a ritmo triunfante y con un recetario claro: puro fútbol. Eso no va a cambiar nunca bajo la tutela de un García Pimienta que acumula ya, en Liga regular, 23 encuentros de manera consecutiva sin conocer el sabor amargo de la derrota. Pero dentro del vestuario todos son conscientes de que la racha se puede cortar en cualquier momento. Y eso no significará nada. Todo seguirá igual. La hoja de ruta no cambiará.

García Pimienta ha encontrado el equilibrio perfecto entre el ataque y la defensa. De hecho, la Unión Deportiva solo ha encajado cuatro goles este curso -tres de ellos en un mismo enfrentamiento, contra el Mirandés-. Valles continúa en su pelea por el trofeo Zamora y en casa nadie le ha batido aún. De los 12 partidos que ha jugado ya Las Palmas, solo recibió tantos en Vitoria (1-1 ante el Alavés) y en Anduva (3-3).

Pese a que el choque ante el Cartagena, que tenía un futbolista menos debido a la expulsión de Pablo al filo del descanso por doble amarilla, parecía que se atragantaba cuando el marcador seguía intacto, el camino fue el mismo de siempre. Como contra el Ibiza. Fútbol, fútbol y más fútbol. Cocinó tanto las jugadas la UD que, en el 92, fue capaz de hilar dos pases de oro para apuñalar a los visitantes. Vitolo vio el vuelo de Benito y el aldeano la puso de forma milimétrica para que Viera la mandase a la red.

Esa calma, pese a que el encuentro parecía ya abocado al empate, llevó la locura al Gran Canaria, que celebró con rabia que después de 21 remates uno fuese el de la victoria. Le está costando al cuadro isleño ver portería con más facilidad, pero tocando y jugando hacia adelante llegarán más tardes y noches de gloria. Además, con el doble pivote que forman Nuke Mfulu y Enzo Loiodice, el engranaje entre defensa y ataque es meticuloso. Hay, de hecho, poco margen de error. Encima, atrás, está sacando músculo el combinado de Pimienta.

Valles suma seis porterías imbatidas en el recinto de Siete Palmas. Los seis encuentros que se han jugado en casa vaya. Pero es que poco se ha visto al sevillano tener que esforzarse en las últimas cuatro jornadas, lo que habla muy bien del trabajo colectivo de los 10 jugadores de campo. Contra el Ibiza solo le tiraron dos tiros a puerta, en Lugo fue uno, en Ponferrada otros dos y el Cartagena no fue capaz ni de comprobar que llevaba los guantes puestos. Solo cinco disparos en cuatro envites. Todos acabaron en sus manos.

La supremacía que viene exhibiendo la Unión Deportiva, que cuenta siete victorias y cinco empates esta campaña, lo que la coloca como la principal candidata al ascenso directo a la máxima categoría del fútbol español, no va a cambiar nada. Es más, el preparador catalán Pimienta ha hecho hincapié varias veces en que «no hay nadie invencible». Y no es mentira. Llegará el momento en el que no todo esté de cara. Cada equipo, cada año, se desinfla y sufre su racha negativa. También los que logran subir a Primera estas últimas campañas han pasado por esas curvas.

Pero Las Palmas seguirá haciendo lo mismo. Propondrá un fútbol vistoso, de vértigo, siendo rey de la posesión siempre que pueda y, teniendo claro, que la solidez en defensa está catapultando hacia la gloria del momento a los amarillos. Pimienta suele rebajar la euforia. Quiere que todos sus pupilos continúen trabajando como si no hubiese mañana. Que los pies sigan sobre el césped y que nadie se vanaglorie. El camino está claramente marcado y en Huesca intentarán seguir sumando. Estirar todo lo que se pueda ese chicle del que se sabe invicto en Liga regular desde hace 23 jornadas ya...