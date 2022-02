Kirian: «El cambio de entrenador fue una especie de lavado de cara»

Como «una especie lavado de cara a los jugadores» ha definido hoy el jugador de la UD Las Palmas Kirian Rodríguez el relevo reciente en el banquillo del equipo que decidió el club y que supuso la destitución de Pepe Mel y la llegada de García Pimienta.

«Eso demostraba que los resultados no eran buenos y trae energía nueva. No soy yo quien tenga que hablar o decir si estoy de acuerdo o no . Pertenezco al club, debo aceptar lo que se haga. Como se dice, no te puedes cargar a todos los futbolistas cuando hay un cambio. Por mi parte, llevo 8 años aquí, he tenido varios entrenadores, aunque siempre con Mel en el primer equipo y seguiré trabajando igual ahora que hay otro técnico«, significó.

El mediocentro tinerfeño reconoció que el último resultado (empate en casa sin goles ante la Real B) «dejó fría a la gente y fue una oportunidad perdida», si bien espera que la UD «comience a vivir todos los partidos como finales», empezando por la inminente visita a Cartagena, para meterse arriba.

«No podemos ir fuera y no ganar y en casa sumar un punto. Llevamos una mala recha pero hay que levantar el ánimo y la cabeza, apretar los puños y dar ese apretón ahora. Al Almería también le está pasando lo mismo. No miramos que se estén metiendo muchos equipos en la parte alta de la tabla o no. Tenemos que mirar por nosotros mismos y ahora afrontamos un partido ante el Cartagena que es como un mano a mano porque nos da la oportunidad de engancharnos«, ponderó.

Kirian reconoció que se adaptará a lo que le pide García Pimienta, en cuyos nuevos postulados destaca «un ordenamiento con un 4-1-4-1 con intensidad defensiva, ser protagonistas con el balón y que se controlen las segundas jugadas, con extremos abiertos».

«Llegó la semana pasada y está trabajando los mecanismos que quiere que hagamos. Los cambios son difíciles para todos porque la mayoría de los jugadores llevábamos casi tres años con Mel. Pero confío en que poco a poco se vea los resultados«, deseó.