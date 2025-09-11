Jueguen y ganen por él

El anuncio de Kirian, pura vitamina para que la UD recobre nivel y gol este viernes ante la Real Sociedad B (19.30 horas) en el Gran Canaria

La UD tiene este viernes un motivo grandioso para correr, competir y ganar. Ni más ni menos que la dedicatoria que merece el inminente regreso de Kirian, quien marcó la víspera de la visita de la Real B con la noticia más esperada desde hace meses y que alude al restablecimiento de su salud, lo que le habilita para volver. Primero está la persona y luego el futbolista, pero en el caso de Kirian siempre él mismo quiso que todo fuese de la mano, empeñado en ganarle la carrera al cáncer agarrado a las rutinas de su oficio. Eso explica su titánica lucha desde el silencio, el sudor y el sacrificio extremo que ha implicado su convalecencia de los últimos tiempos, un ejemplo inabarcable de vida.

Hay necesidad de ganar, porque se viene de donde se viene, con dos jornadas seguidas secos de gol y de triunfos. Pero, Kirian mediante, de repente esa urgencia motiva más que amenaza. Las ganas de brindarle al capitán un viernes feliz en el Gran Canaria deben hacer imparable al equipo, con todos los respetos a la Real B, ajena a este vendaval emocional y que llega de tapadillo, cómoda en su rol de filial sin apreturas y que buscará su oportunidad a la mínima que le concedan. Ante este panorama, una UD en feliz ebullición tras el anuncio de Kirian y un visitante cómodo en el rol de invitado de piedra, conviene el orden.

Porque cuando arranque el partido todo ha de gestionarse desde el fútbol y el juego. Desde la puntería, mayormente, algo que viene siendo objeto de lamentaciones en las semanas recientes. No entra una por mucho que se acumulen especialistas arriba. Será cuestión de abrir al grifo para que no paren de caer los goles, pero lo difícil radica en ese punto de partida que se hace esperar más de lo debido.

Sobran los voluntarios para coger esa bandera, desde Lukovic hasta Ale García, pasando por Viera o Jesé, ambos ya en el ruedo, sin olvidar a Fuster, con asistencias e intentonas que no entraron por poco o el burbujeante Recoba. Y así, más nombres capacitados para desnivelar.

Iñaki se lo merece

Luis García insiste en rebajar la ansiedad al privilegiar el método al acierto. Se basa en sus intuiciones para evitar dramatismos que no encajan en septiembre. Si algo hay es tiempo. Mejor, en todo caso, aderezarlo con puntos y buena panorámica clasificatoria.

La disponibilidad de Amatucci y Cedeño, bajas en Burgos por sus compromisos internacionales, amplía el abanico para la medular, en la que el canterano Iñaki se ganó el puesto el pasado domingo. No hay, en apariencia, motivo para borrarlo del mapa y lo mismo el entrenador se decanta por darle bola junto al italiano, caso que implicaría el sacrificio de Loiodice.

Por el partido que se espera, con más acción en campo contrario que en el propio, parece anunciada la presencia de Recoba entre los elegidos después de que la probatura con Marc Cardona no cuajara como se esperaba. Y, de resto, más de lo mismo, con el núcleo duro de los elegidos tirando del carro y reservas de lujo aguardando turno para lo que fuera menester.

Los benditos problemas de una plantilla amplia y profunda a la que se suma Kirian, también con ganas de celebrar alegrías después de que la principal, la que concierne a su salud, ya haya dado motivos para sonreír.

Alineaciones probables:

UD Las Palmas: Horkas; Marvin Park, Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente; Loiodice, Iñaki; Manu Fuster, Iván Gil, Ale García; y Lukovic.

Real Sociedad B: Fraga; Balda, Peru Rodríguez, Luken Beitia, Dadie; Carbonell, Mikel Rodríguez, Gorosabel; Astiazarán, Carrera y Mariezkurrena.

Árbitro: Cid Camacho (Comité de Castilla-León).

Estadio: Estadio de Gran Canaria.

Hora: 19.30 (LaLiga Hypermotion TV)

