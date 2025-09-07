Sin definición no hay estilo que valga La UD dominó y desplegó buen fútbol en El Plantío ante un pragmático Burgos en un choque en el que los amarillos, no obstante, adolecieron de pólvora en un empate a nada

La UD Las Palmas y el Burgos ofrecieron un choque intenso pero de pocas florituras en El Plantío. En la imagen, Clemente despeja el esférico ante la amenaza de David González.

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:06 | Actualizado 17:16h. Comenta Compartir

La UD Las Palmas firmó ante el Burgos un empate que sabe a poco de cara a la clasificación, anclado en la zona anónima de la tabla junto a un Burgos pragmático que frenó el fútbol asociativo de los amarillos con un juego más que directo. Sin duda, la falta de definición pasó factura a un conjunto isleño que dominó durante gran parte del choque, pero sin la pólvora suficiente para sustentar su libreto ofensivo en El Plantío (0-0).

Con las ausencias del panameño Edward Cedeño y del italiano Lorenzo Amatucci por sus compromisos internacionales, el técnico Luis García se veía obligado a rehacer media pizarra para un encuentro de urgencias. Al final Iñaki González fue el elegido para la sala de máquinas, con Manu Fuster en el costado izquierdo y Loiodice -indiscutible en este arranque liguero- escorado en el flanco derecho.

Por delante, Ale García y Marc Cardona se postulaban en las alas con Lukovic como ariete de referencia en un choque de colmillo y no apto para escatimar esfuerzos.

Enfrente esperaba un viejo conocido de la UD como es Luis Miguel Ramis. No en vano, el estratega tarraconense se ha medido en numerosas ocasiones contra el equipo amarillo defendiendo el banquillo del Tenerife, con un balance de cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas. Sin duda, la libreta del catalán está trufada de arabescos para frenar, en teoría, el caudal isleño.

Ampliar Ramis (Burgos( y Luis García (UD Las Palmas) se saludan antes del inicio del choque. LaLiga

Desde los primeros compases, la UD tomó la batuta, con un combativo Marvin Park que se asomaba con fluidez por la trinchera castellana desde el carril diestro. Fuster galvanizaba el juego con cierta libertad desde la medular, pero sería Marc Cardona, en el minuto 10, el que pondría la pólvora tras un disparo al contragolpe que despejó a bocajarro el meta Ander Cantero. Y un minuto después, sería Fuster tras otra cabalgada de Park, pero el cancerbero local se mostraba intratable.

Ampliar Iñaki debutaba en la medular amarilla ante las ausencias de Cedeño y Amatucci. LaLiga

Por contra, una salida en falso de la zaga isleña pudo costarle el gol, en el 15', Pero evitó el desastre con un buen mano a mano sobre David González. El encuentro parecía entrar en combustión.

No obstante, del monólogo amarillo se pasó a una fase de mayor efervescencia burgalesa, con doble ocasión de David González y Lizancos que ponía en evidencia las fisuras defensivas de la retaguardia isleña en pleno ecuador del choque. Tocaba resetear y Luis García daba un nuevo retoque en la partitura: la UD volvió a protegerse con la posesión del esférico.

Un tibio disparo de Lukovic, al que le sobraron dos toques, y un remate de cabeza de Mármol, que se marchó lamiendo el poste, fueron los últimos arreones de un primer acto en el que Las Palmas mereció más.

Viera para reactivar el segundo acto

En la reanudación, y tras un primer aviso del Burgos a través de un latigazo de Florian Miguel, Luis García intentó reactivar una vez más al equipo dando entrada a Jonathan Viera en el minuto 56, colocando al Mago de La Feria junto con Loiodice.

Sin duda, la pincelada era más fina en vanguardia, pero atrás la UD siguió sufriendo con los arreones del anfitrión. Por suerte, eran con más víscera que acierto. Mientras, Lukovic comenzaba a desquiciarse con los centrales... y la pólvora seguía más que mojada.

Iván Gil tomaba la alternativa por Manu Fuster en el minuto 70, pero la ecuación seguía sin solución. Luego sería el turno de Recoba y el estreno de Jesé Rodríguez, pero incluso con ello, el Burgos blindó con más argamasa y cemento su trinchera ante esa carga extra de pegada que buscaba la UD.

Así fueron pasando los minutos hasta que el colegiado decretó el final de un empate sin goles que sabe a poco al Burgos y a Las Palmas, a menos.