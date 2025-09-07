Burgos CF - UD Las Palmas, en directo

Secciones
Domingo, 7 de septiembre 2025, 14:19
14:30
Ojo al banquillo de la UD: Viera, Jesé, Recoba, Álex Suárez... Tiene para elegir Luis García a la hora de buscar revulsivos o fortificar al equipo ya con el encuentro comenzado.
14:26
El Burgos solo ha disputado un encuentro como local esta campaña hasta hoy y fue un 5-1 a la Cultural Leonesa.
14:25
Luis García espera una UD «más decisiva y determinante». Quiere que sus hombres mejoren «en la toma de decisiones», tal y como apuntó en la víspera de este encuentro, al que se llega después de cosechar la primera derrota de la temporada (0-1 en el Estadio de Gran Canaria frente al Málaga).
14:24
14:23
Horkas debe convencer hoy después de ofrecer dudas en las jornadas disputadas. De hecho, el relevo en el puesto cobró fuerza días atrás, si bien el cuerpo técnico ha decidido mantenerle y reforzarle con esta nueva titularidad.
14:22
14:21
14:19
Ale García figura como máximo anotador de la UD con dos tantos.
14:18
14:17
Ambos equipos llegan al cruce con números parejos: los mismos puntos, los mismos goles encajados...
14:17
14:16
En el once del Burgos, más o menos lo esperado, con Fer Niño como referente ofensivo y Curro luciendo como gran amenaza.
14:16
14:14
Ahí tienen el once de la UD, en el que se mantiene Horkas bajo palos y registra las novedades de Marc Cardona e Iñaki.
14:13
14:13
Buenas tardes, aquí arranca la transmisión online de CANARIAS7.es del partido que arranca en poco más de una hora entre el Burgos y la UD Las Palmas en El Plantío.
Luis Miguel Ramis
4-2-3-1
Ander Cantero
portero
Álex Lizancos
defensa
Aitor Córdoba
defensa
Grego Sierra
defensa
Florian Miguel
defensa
Iván Morante
centrocampista
Miguel Atienza
centrocampista
David González
centrocampista
Curro Sánchez
centrocampista
Iván Chapela
centrocampista
Fer Niño
Delantero
Luis García
4-3-3
Dinko Horkas
portero
Marvin Park
defensa
Sergio Barcia
defensa
Mika Mármol
defensa
Enrique Clemente
defensa
Enzo Loiodice
centrocampista
Iñaki González
centrocampista
Manu Fuster
centrocampista
Marc Cardona
Delantero
Milos Lukovic
Delantero
Ale García
Delantero
0%
BUR
0%
LPM
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
