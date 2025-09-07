Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo La decimoquinta etapa de la Vuelta, en directo

LaLiga Hypermotion Jornada 4 D07/09 · Árbitro: Saúl Ais Reig

Escudo Burgos Club de Fútbol

Burgos

15:15h.

Las Palmas

Escudo Unión Deportiva Las Palmas
[ALTERNATIVE TEXT]

BUR

[ALTERNATIVE TEXT]

LPM

Ale García, máximo goleador de la UD, será titular en Burgos Cober

Burgos CF - UD Las Palmas, en directo

Ambos equipos llegan igualados en la clasificación de la Liga Hypermotion y con la necesidad de levantarse tras sus tropiezos de la última jornada

Minuto a minuto

Ignacio Sánchez Acedo

Ignacio Sánchez Acedo

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 7 de septiembre 2025, 14:19

14:30

Ojo al banquillo de la UD: Viera, Jesé, Recoba, Álex Suárez... Tiene para elegir Luis García a la hora de buscar revulsivos o fortificar al equipo ya con el encuentro comenzado.

14:26

El Burgos solo ha disputado un encuentro como local esta campaña hasta hoy y fue un 5-1 a la Cultural Leonesa.

14:25

Luis García espera una UD «más decisiva y determinante». Quiere que sus hombres mejoren «en la toma de decisiones», tal y como apuntó en la víspera de este encuentro, al que se llega después de cosechar la primera derrota de la temporada (0-1 en el Estadio de Gran Canaria frente al Málaga).

14:24

14:23

Horkas debe convencer hoy después de ofrecer dudas en las jornadas disputadas. De hecho, el relevo en el puesto cobró fuerza días atrás, si bien el cuerpo técnico ha decidido mantenerle y reforzarle con esta nueva titularidad.

14:22

14:21

14:19

Ale García figura como máximo anotador de la UD con dos tantos.

14:18

14:17

Ambos equipos llegan al cruce con números parejos: los mismos puntos, los mismos goles encajados...

14:17

14:16

En el once del Burgos, más o menos lo esperado, con Fer Niño como referente ofensivo y Curro luciendo como gran amenaza.

14:16

14:14

Ahí tienen el once de la UD, en el que se mantiene Horkas bajo palos y registra las novedades de Marc Cardona e Iñaki.

14:13

14:13

Buenas tardes, aquí arranca la transmisión online de CANARIAS7.es del partido que arranca en poco más de una hora entre el Burgos y la UD Las Palmas en El Plantío.

Alineación y estadísticas

Luis Miguel Ramis

4-2-3-1

Alineación

Ander Cantero

portero

Álex Lizancos

defensa

Aitor Córdoba

defensa

Grego Sierra

defensa

Florian Miguel

defensa

Iván Morante

centrocampista

Miguel Atienza

centrocampista

David González

centrocampista

Curro Sánchez

centrocampista

Iván Chapela

centrocampista

Fer Niño

Delantero

Luis García

4-3-3

Alineación

Dinko Horkas

portero

Marvin Park

defensa

Sergio Barcia

defensa

Mika Mármol

defensa

Enrique Clemente

defensa

Enzo Loiodice

centrocampista

Iñaki González

centrocampista

Manu Fuster

centrocampista

Marc Cardona

Delantero

Milos Lukovic

Delantero

Ale García

Delantero

Estadísticas

0%

LPM

BUR

0%

LPM

LPM

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

