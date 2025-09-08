La botella medio llena o medio vacía con los cinco puntos de doce posibles

La UD deja más sensaciones y méritos que resultados en el arranque liguero que ha protagonizado a las órdenes de Luis García

Cinco puntos de doce posibles en las cuatro jornadas disputadas, lo que viene a ser un 41,6% del total. Ahí está el ratio de efectividad de la UD hasta la fecha. Para los de la botella medio llena, el equipo sigue su proceso de construcción y, a la espera de encajar todas las piezas, ya ofrece señales positivas que le permitirán mayor progresión en el futuro. Y salvando bajas en cada uno de los partidos de cierta relevancia e incidencia directa en las prestaciones colectivas. Una transición sin peaje clasificatorio.

Y para los de la botella medio vacía, un calendario asequible con rivales que no están en las quinielas de ascenso (Andorra, Córdoba, Málaga y Burgos) que se ha cobrado más de la mitad del botín y ya, en la fase reciente, una falta de gol alarmante atendiendo a los recursos de los que se disponen. Y sin olvidar que en el Gran Canaria, plaza que se tiene que fortificar de manera imperativa si se desea optar al ascenso, el balance es de una derrota y un empate.

La piel de candidato a todo expone a la UD a los debates más extremos y, con casi un mes de competición a cuestas, hay conclusiones de diversa índole. La lectura que se hace en el club va orientada la paciencia y a la confianza depositada en cuerpo técnico y jugadores para cumplir con las expectativas puestas en este proyecto.

Se insiste en que el diseño de la plantilla proporciona a Luis García una plantilla amplia, con posiciones dobladas y la suficiente profundidad para encarar lo que viene por delante.

De hecho, se renunció a un nuevo fichaje sobre la bocina con el cierre del mercado estival de transferencias al entenderse que no iba a mejorar ni enriquecer lo que ya se tenía. Jesé y Viera están por venir, pues todavía necesitan más rodaje, Viti, Sandro o Kirian, titulares en circunstancias normales, no se han estrenado por sus respectivos casos físicos, un veterano del que se espera mucho como Mata también sigue a la espera de minutos, como sucede con Herzog, ya contrastado para la causa, qué decir de Álex Suárez, en la reserva pese a que siempre es un valor seguro...

Nombres propios que terminarán haciéndose sitio, según las previsiones, y complementarán a los que están asumiendo ahora una mayor cuota de protagonismo. Hay, además, plena satisfacción con el trabajo que se está desarrollando en el día a día de Barranco Seco, a la espera del pegamento que darán resultados mejores, lo que lleva a fundamentar el pálpito de que la línea ascendente se traducirá en los marcadores que ahora se están negando.

Sea como fuere, el nivel de lo que viene se eleva por la categoría de los adversarios. Tres de los próximos cuatro partidos serán en Siete Palmas, con Real B abriendo este tramo, posterior visita a Leganés y Almería y Cádiz, de manera consecutiva, en casa para cerrar septiembre y abrir octubre.

Estos tres últimos contrincantes sí comparten con la UD el objetivo de estar arriba y, pese a su irregularidad manifiesta, emergen como contrincantes para evaluar si, efectivamente, se eleva en fondo y forma.