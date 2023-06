«Más que felicidad, siento una liberación tremenda por ascender»

–¿Cómo se vivió esta temporada tan peleada dentro del vestuario de la Unión Deportiva?

–Fue muy trabajoso. Al final empezamos muy bien el año, con una dinámica sin perder y luego se apretó todo mucho. Había tensión. Sabíamos que iba a costar hasta el final. Pero teníamos claro que los equipos que estuvieran más tranquilos y más relajados a la hora de competir, conseguirían el objetivo. En los últimos cinco partidos sabíamos que teníamos que apretar y cambiar el chip. No nos daba sin cambiar ciertas cosas. Estábamos convencidos, siempre creímos y confimos, no te voy a engañar. A pesar de la mala racha y los resultados, sabíamos que si teníamos esa fortuna, volverían las victorias.

–¿Ya ha asimilado el ascenso?

–Ha sido una alegría inmensa y, para mí, una liberación total. Yo llegué con un objetivo: llevar a Primera a Las Palmas. Y, como te digo, sentí mucha felicidad, pero aún más alivio. Al acabar el partido lloré de emoción, mi cuerpo dijo, ya está, lo hemos conseguido. Una satisfacción tremenda. Siempre me había puesto como marca el ascenso, lo tenía entre ceja y ceja. Ahora lo hemos conseguido entre todos. En los primeros años desde mi llegada se hizo un esfuerzo económico, un buen gasto, pero ya en los últimos años fue diferente. Con mucha gente de la casa, que siente estos colores, chavales jóvenes y con mucho todavía que mejorar. Hay chicos que van a crecer muchísimo estos años. Todavía es más bonito ascender con este grupo de personas, porque estos compañeros valen mucho la pena. Se lo merecen más que nadie junto con la afición.

–Es el último superviviente de los fichajes que hizo el club después de bajar a Segunda. Se le fichó para subir a Primera y, cinco años después, ahí está ese billete hacia la gloria. Costó un mundo, se fueron muchos jugadores, también técnicos, pero Lemos siguió hasta conseguir el propósito por el que llegó.

–Desde que llegué el objetivo era subir ese mismo año, pero no se consiguió. Luego, por distintas situaciones, se fueron complicando las cosas. Hubo que lucha contra todo eso. La temporada pasada casi lo logramos, acabamos muy bien la Liga y caímos en el playoff. Yo este año en pretemporada ya lo veía. Sentía que era este año. Mi pretemporada fue un poco rara porque yo no sabía al cien por cien lo que iba a hacer, pero vi lo que había y no me importaba nada. Quería seguir. Al final renové para ayudar al club porque así lo sentía. Este era el año y te lo digo de corazón, lo sentí así desde el primer minuto de la pretemporada. ¿Cómo me iba a marchar? Desde la jornada 1 íbamos a estar peleando para subir. Y la satisfacción ha sido inmensa. Lo tenemos.

–Estaba siendo una temporada anómala, pues venía jugándolo todo años atrás y este curso le tocó esperar en el banquillo, pero cuando Pimienta necesitó galones, acudió a usted y se hizo gigante en el lateral derecho. Junto con Kirian y Sandro fueron tres fichajes de oro para las últimas jornadas.

–No solo yo. Recuperar a gente. A Kirian o a Sandro. Por eso te digo lo del equipo. Me siento muy orgulloso de este grupo. Entrenábamos y lo dábamos todo. La gente que no jugaba, entrenaba como el que más. Y eso es importantísimo. Cuando un equipo funciona es porque todos sus futbolistas van en la misma dirección. Eso es lo que me hizo estar preparado para esas cinco jornadas, como Kirian, que estaba entrenando muy bien desde hacía tiempo. Igual Sandro, a pesar de las lesiones. Todos. Es muy difícil estar mucho tiempo sin jugar, sin competir y estar parado. Pero como entrenábamos era más fácil. Estar preparados para aprovechar la oportunidad si llega, como fue mi caso. Solo quise dar lo mejor de mí después de tanto tiempo sin jugar, que creas que no, se nota y mucho. Es algo muy difícil. Y puedo sentirme orgulloso por no haber bajado nunca los brazos, en ningún momento. Apreté para, aun sin jugar, mi equipo fuese a mejor. Y cuando me tocó, poder demostrar que soy válido y puedo sumar.

–Estar tanto tiempo sin jugar y esperando turno, debe ser complicado mentalmente. Ya no es solo ver si el físico aguantaría al volver a competir partidos enteros y con tremenda intensidad. ¿Cómo lo llevó?

–Este año ha sido de los que menos he jugado desde que estoy aquí, junto con una temporada en la que me lesioné. Esta campaña, a pesar de esto, ha sido la que más he aprendido y crecido como futbolista. He mejorado en otros aspectos en los que yo era débil. El tema mental para mí era una faceta a mejorar, desde siempre. Me siento orgulloso del crecimiento que he tenido a nivel mental. Ante situaciones difíciles que no le gusta a ningún futbolista, como el hecho de no jugar, me he hecho fuerte. Anadie le gusta estar sentado en el banquillo. Son situaciones jodidas y hay momentos en los que, a pesar de que el equipo vaya bien, vas a entrenar con toda la predisposición del mundo y te vuelves a casa fastidiado. Mal. Tratas de aislarte y de que no te afecte a nivel mental. Era importante trabajarlo con gente externa. Hay que estar preparado siempre. Es un tema muy importante en el fútbol hoy en día.

–El verano fue convulso y no sabía si seguiría en el equipo. Pero lo apostó todo por subir con Las Palmas. ¿Dudó en algún momento? ¿Hubo ofertas?

–Nunca hubo ofertas en firme, sí que había interés y equipos a los que podía haber ido, estar bien y mejorar económicamente. Pero yo preferí quedarme. Así lo sentí. Sabía que iba a ser este año, que podía pasar lo que acabó pasando. Es fácil hablar ahora después de haber logrado el ascenso, pero insisto, lo sentí así. Ayudé al club y no puse trabas. Llegamos a un acuerdo. Haber conseguido el objetivo, llegar a Primera, poner al equipo y a la afición con los más grandes, para mí era primordial. Como te dije, estoy muy liberado.

–¿Qué parte ha tenido García Pimienta en este éxito absoluto de Las Palmas?

–Ha sido muy importante, obviamente. Ha dado con la tecla, sobre todo este año. El curso pasado era como intentar apretar y dar lo máximo. Esta temporada marcamos una línea, un estilo de juego y lo conseguimos. Ha sido gracias a él y al staff. Sobre todo hemos mejorado en la faceta defensiva. Estar juntos como bloque a la hora de defender ha sido muy importante. Con Pimienta el día a día también era muy llevadero. Es muy difícil saber llevar a la gente que no participaba mucho y él lo llevó siempre de la mejorar manera. Luego ha sido el que nos ha llevado a esto: estar juntos, ser un bloque en defensa y ataque.Fuimos el equipo menos goleado. Cuando encajas pocos goles es que las cosas las haces bien. Y luego, con la calidad que teníamos por delante, iba a ser más fácil llegar a la meta.

–Ahora, a descansar todo lo que se pueda, que a la vuelta espera la Primera División. Habrá curvas, pero será una temporada para disfrutar también.

–Primera es el nivel máximo al que uno puede aspirar y debemos seguir la misma línea. Trabajar como cabrones porque eso es lo que te lleva al éxito y a cumplir los objetivos. Será fundamental no desviarnos del camino. Y disfrutar, eso es lo más importante. Lo hicimos este año durante muchísimo tiempo. Cuando tú juegas al fútbol y disfrutas de lo que haces, todo sale mejor. En Primera, a pesar de los equipos que te van a exigir y de lo difícil que va a ser, tenemos que disfrutar también. Aprender y conseguir el objetivo, que es la salvación. Luego ya soñaremos. Pero paso a paso. Es muy difícil.

–¿Qué peso ha tenido también la afición esta temporada? Porque en casa ha sido una locura, pero es que fuera no hay explicación para entender el recibimiento en Granada o casi una grada entera en Cartagena.

–Ha sido increíble. Vayas a donde vayas, siempre hay aficionados de Las Palmas. Este año, en todos los partidos fuera, había mínimo cien amarillos en la grada. Para nosotros eso es muy bueno, nos hace sentir su apoyo. Atoda esa afición, que desde el minuto uno apoyó y creyó en nosotros, le quiero dar las gracias en nombre de todos. Sin ellos no lo hubiésemos logrado. La afición es una gran parte de este ascenso. En casa en casi todas las jornadas eran 20.000 personas y eso no pasaba en todos los estadios de Segunda. Fue increíble.

–Usted salió de la cantera del Deportivo y es coruñés. Este año ha bajado el Málaga a Primera RFEF, donde el Dépor lleva ya unos años. Fueron los dos equipos que descendieron con la UD a Segunda División. Dice mucho del buen hacer de Las Palmas.

–Dépor, Málaga, Córdoba... son equipos muy grandes. Están ahí abajo y Las Palmas ha hecho las cosas mejor. Con cabeza. Sin volverse loco, llevando al final al equipo a Primera. A mí me da mucha pena, sobre todo por el Dépor porque yo salgo de ahí. Estuve diez años en su cantera y le tengo mucho cariño. He seguido esta temporada el playoff y que no hayan podido volver al fútbol profesional me da mucha pena. Se merecían el ascenso. Por la afición, que en cada encuentro llena el estadio. Da gusto ir a jugar a esos campos, como el del Deportivo o el Málaga, por la gente.